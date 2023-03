MONTEPRANDONE – Dopo la splendida riuscita della IV edizione di Fermento Marchigiano 2022, i ragazzi dell’associazione “Le Due Porte” tornano ad organizzare Fermento Marchigiano 2023. Nel frattempo però, mantenendo fede ad un cliché che li contraddistingue da ormai diversi anni, annunciano un nuovo appuntamento alogastronomico della serie ASPETTANDO “FERMENTO MARCHIGIANO“; una cena con degustazione di birre artigianali.

L’evento, denominato ASPETTANDO “FERMENTO MARCHIGIANO” – UNA NOTTE IN CORSIA, nasce dalla collaborazione tra l’associazione “Le Due Porte”, il Ristorante San Giacomo ed il birrificio “La Casa di Cura” e si terrà il 25 marzo 2023 a partire dalle ore 20.30.

Il format, ormai collaudato, si caratterizza per la cucina di qualità proposta da Ermetina Mira del Ristorante San Giacomo di Monteprandone (AP), coadiuvata dallo chef Romeo Menzietti, in abbinamento ad ottime birre artigianali presentate dai rappresentanti del birrificio La Casa di Cura di Crognaleto (TE).

Il menù della serata prevede per antipasto polpettine verdi in salsa di pecorino, baccalà in tempura con mandorle croccanti e Cacciannanze con porchetta e salsa di peperoni, in abbinamento alla NATURTAVOR (organic pilsner), come primo Risotto alla zafferano e Caciu di fave al pecorino e guanciale, in abbinamento alla BIOPROZAC (organic pale ale), per secondo ossobuco di vitello con sformato di patate, in abbinamento alla PEACEMAKER (scotch ale) e per finire, come dessert i dolcetti della casa abbinati alla DOPPIA NEURO BARREL AGED (imperial stout in botte).

Il costo della cena è di €40,00, birre incluse.

Per info e prenotazioni: Ristorante Hotel San Giacomo tel.: 0735/62545.