MONTEPRANDONE – Sabato 25 marzo si terrà il quinto appuntamento della rassegna teatrale “Monteprandone in scena”. A salire sul palco del Centro Pacetti di Monteprandone sarà l’associazione culturale “Il teatro dei Picari” di Macerata con uno spettacolo liberamente tratto da un anonimo del XVI secolo, per la regia di Laura Nocelli.

“L’inganno in maschera” narra le prodezze dei servi e i sospiri degli innamorati trionfano sulle malizie dei padroni gabbati ed è uno spettacolo che vede protagonisti gli intrecci e gli inganni dei servi a favore di giovani e nobili innamorati e ai danni dei vecchi e avari padroni.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21. Costo del biglietto: 8 euro intero, 5 euro per over 65 e under 14, gratis per le persone con disabilità. Per info e prenotazioni 3471659688.

Ricordiamo che l’appuntamento è inserito nella rassegna teatrale organizzata dalla compagnia teatrale di Monteprandone “Anime sul Palco” con il patrocinio e il sostegno del Comune di Monteprandone e il patrocinio dell’Unione Italiana Libero Teatro (Uilt) e della Regione Marche, e in programma fino al 29 aprile 2023 presso l’Auditorium Centro Pacetti, in via San Giacomo 107, a Monteprandone.