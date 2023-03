SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella mattinata di martedì 21 marzo, una manifestazione vedeva riunite diverse sigle sindacali, Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Fials. Al centro della protesta ancora l’inadeguatezza salariale, mancanza di rispetto del contratto nazionale, mancato riconoscimento economico del personale di pronto soccorso, mancata stabilizzazione dei precari, congelamento della progressione delle carriere, che porterebbero ad un esodo verso la sanità privata. Nell’occhio del Ciclone la Commissaria Straordinaria dell’AST 5 Vania Carignani, con la quale i sindacalisti lamentano una mancanza di disponibilità al dialogo, che rappresenterebbe un passo indietro, rispetto ai progressi fatti con la precedente dirigenza di Area Vasta 5.

Per rendere più incisiva la protesta i rappresentanti sindacali, sfilano con una bara di cartone nera con sopra la scrtitta”Diritti dei Lavoratori dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno”

“La Regione Marche ha perpetrato l’ultimo misfatto a danno del territorio Piceno – dice ai microfoni di Riviera Oggi il responsabile provinciale della Cisl Giorgio Cipollini– Infatti il 30 dicembre ha stanziato le nuove risorse per l’implementazione del personale. Mentre tutte le province marchigiane hanno avuto degli incrementi indicativamente di 4-5 milioni di Euro, solo ed unicamente al Piceno il fondo è stato decurtato di un milione e ottocentomila Euro. Questo comporterà la difficoltà di mantenere il personale precario esercizio che scadrà il 31 marzo ed il 30 di aprile. Se non verranno a portata delle modifiche,questo comporterà anche la chiusura di diversi servizi sanitari del territorio a discapito, ovviamente di tutti i cittadini. Quindi nel Piceno la sanità pubblica abdica in favore della sanità privata . Questo non lo possiamo assolutamente condividere. In più dobbiamo dire una cosa molto importante: la neocommissaria che dal 2 di gennaio si è insediata qui nel Piceno non sta riconoscendo ai dipendenti i fondamentali diritti dei lavoratori e questo ha creato una situazione di forte tensione dentro l’azienda, ovviamente a danno anche di tutti i cittadini di tutti gli utenti. Noi siamo fortemente preoccupati poche risorse poco personale discriminazione che si perpetra da circa 20 anni nei confronti di questo territorio. Ecco il significato la nostra protesta e noi chiediamo che i sindaci escano dalle loro sedi istituzionali e facciano sentire la loro voce, perché sono i primi responsabili della salute dei cittadini”