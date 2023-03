TARANTO – Buon inizio di stagione a Taranto per la prima tappa Open Skiff 2023. Ottimi risultati conseguiti dagli atleti della Lega Navale Italiana di San Benedetto del Tronto che nell’U15 conquistano un ottimo 8^ posto su 75 atleti in gara con Federico Emiliani seguito dal suo compagno di squadra Paolo Nepi al 14^ posto. Bene Olivia Bianchi e Celeste Bartolomei all’esordio nella categoria U15, rispettivamente al 21^e 30^ posizione. Sempre in crescente miglioramento Flavia Illuminati, Giuseppe Todaro e Stefano Bianchi. Nell’U17 hanno gareggiato Gloria Filotei e Giorgio Croci con buoni risultati parziali.