Il grande mistero della sanità picena: tutti danno ragione al dottor Maffei, ma nessuno mette in pratica ciò che dice

Al convegno di Ascoli "Quale sanità per i cittadini" concetti chiari e lungimiranti come sempre dall'ex direttore sanitario dell'Inrca. Eppure da decenni non vengono presi sul serio dalle varie giunte regionali. Perchè?

di Antonio Di Salvatore