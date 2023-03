SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Arretramento A14, il PD Piceno incontra il Comitato: sull’A14 servono scelte condivise con le comunità locali. Segue la nota:

«“Il Partito Democratico della Provincia di Ascoli Piceno ha incontrato esponenti del “Comitato Arretramento A14” al fine di intraprendere un percorso di ascolto degli stakeholder del territorio, per costruire una posizione politica da condividere con gli iscritti e i cittadini.”

A darne notizia è la Segreteria provinciale dem.

“Dopo la protesta-presidio che abbiamo organizzato con i Sindaci del territorio piceno, si è ritenuto necessario continuare il percorso di mobilitazione sul tema delle infrastrutture nella nostra provincia e per le Marche del Sud, a tal fine abbiamo avanzato la richiesta di incontro al Comitato” spiegano i dem.

“Una discussione franca e serena che ha evidenziato, con chiarezza, le posizioni del Comitato e le motivazioni che le hanno determinate e che nel contempo ha permesso di individuare punti comuni di riflessione a partire dall’esigenza di uno studio di fattibilità tecnico economica che non riguardi solo una terza corsia in sede ma anche e necessariamente l’ipotesi dell’arretramento autostradale. Abbiamo iniziato un percorso di partecipazione dal basso perché siamo convinti che la programmazione e pianificazione delle infrastrutture devono essere condivise con la comunità e non calate dall’alto come spesso accade.”

“L’incontro, al quale hanno partecipato l’On. Curti, il consigliere regionale Casini e alcuni Segretari di Circolo” concludono i dem “è il primo step di un percorso che il nuovo PD ha intrapreso. Come già discusso in Assemblea provinciale i temi da discutere con priorità saranno quelli della sanità, dell’ambiente, dei diritti sociali e della ricostruzione post sisma per i quali il PD si sta già attivando con iniziative che saranno promosse dai circoli”».