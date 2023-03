PORTO SAN GIORGIO – “Dal Bilancio al Modello Unico Società di Capitali” è l’argomento della giornata formativa in presenza dell’A.N.CO.T. – Associazione Nazionale Consulenti Tributari – che si svolgerà il 22 marzo presso l’Hotel David Palace a Porto San Giorgio, in via Gaspare Spontini n.10, dalle 15:00 alle 19:00.

L’incontro, aperto a tutti i professionisti del settore, in collaborazione con la Fondazione “Dino Agostini”, rientra nell’ambito del programma di sviluppo della formazione tributaria continua rivolto a professionisti del settore: relatore, Andrea Silla.