ROSETO DEGLI ABRUZZI – XIV Concorso Letterario Nazionale “Città di Cologna Spiaggia”, via alle iscrizioni. Il concorso sarà dedicato a opere di poesia e narrativa, divise in sezioni a seconda delle categorie. L’iscrizione è gratuita per gli studenti. Segue il programma completo:

«L’Associazione Culturale IL FARO APS, con l’Alto patrocinio della Regione Abruzzo, con il patrocinio della Provincia di Teramo, dei Comuni di Roseto degli Abruzzi, di Giulianova, di Castelli, di Notaresco, dell’Università degli studi di Teramo UniTE, de La casa della poesia in Abruzzo Gabriele d’Annunzio, del BiM Teramo, del Rotary Club Hatriaticum Piceno Roseto, dell’ Agape Caffè Letterari d’Italia e d’Europa, sotto gli auspici del Centro per il libro e la lettura indice la XIV edizione del Concorso Letterario Nazionale “Città di Cologna Spiaggia”.

L’Associazione è gemellata con Pelasgo 968 di Grottammare (Ap), “Euterpe” di Jesi (An), “I.p.lac. Insieme per la cultura” di Roma, l’Associazione culturale “Dal Vesuvio al Gran Sasso” di Teramo.

POESIA Sez. A – Poesia in Metrica in lingua italiana Sez. B – Poesia in Verso Libero in lingua italiana Sez. C – Poesia in Vernacolo Sez. D – Poesia Breve (max 5 versi) Sez. E – Poesia Religiosa “Laudato sie, mi’ Signore” (Tema: amore per Dio, per gli esseri viventi e per la natura); Sez. F – Libro edito di poesia (dal 2016 al 2023) NARRATIVA Sez. G – Racconto Breve Sez. H – Libro edito di Racconti (dal 2016 al 2023) Sez. L – Romanzo Storico edito (dal 2016 al 2023) Sez. M – Libro edito di Fiabe (dal 2016 al 2023) Sez. N – Articolo Giornalistico (Tema: un aspetto culturale e/o turistico della provincia di Teramo)

GIOVANI

Per gli studenti che frequentano l’ultimo anno delle superiori è previsto un Premio Speciale per la Poesia ed uno per la Narrativa: iscrizione gratuita al 1° anno dell’Università degli studi di Teramo UniTE, valido per tutti gli indirizzi di laurea. L’iscrizione al Concorso è gratuita.

GIURIA TECNICA Presidenti di Giuria :

Vittorio Verducci di Notaresco (Te) per la poesia in Metrica e in Vernacolo

Dante Marianacci di Pescara per la Poesia in verso libero e Poesia breve

Fulvia Marconi di Ancona per la sezione speciale Poesia Religiosa

Sonia Giovannetti di Roma per il Libro edito di poesia

Antimo Amore di Pescara per l’articolo giornalistico

Paolo Montanari di Pesaro per il Romanzo storico

Luisa Patta di Siena per il libro edito di Fiabe

Alessandro Cesareo di Perugia per il Libro edito di Racconti

Elena Malta di Pianella (PE) per il Racconto breve

Il giudizio dei membri della Giuria è insindacabile ed inappellabile. Le opere non dovranno contenere in alcun modo termini o frasi offensivi della morale pubblica, delle istituzioni, di fedi religiose o politiche, razze.

Art. 3 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

L’iscrizione degli studenti al Concorso è gratuita.

SEZIONI A–B – C – D – E – G – N: la partecipazione al Concorso comporta il versamento di un contributo (spese organizzative) di € 20,00 per la prima opera e di € 10,00 per ogni opera successiva alla prima per ciascuna delle sezioni per le quali si intende partecipare. Si raccomanda la massima precisione.

SEZIONI F – H – L – M: contributo di € 30.00.

Le quote potranno essere inserite direttamente nella busta di adesione al concorso (l’organizzazione declina qualsiasi responsabilità per lo smarrimento del denaro inviato), oppure tramite:

BONIFICO BANCARIO: Associazione Culturale IL FARO _ IBAN: IT17 H054 2477 0230 0000 1000 264 Banca Popolare di Bari – Causale: “Nome e Cognome – Concorso Letterario Città di Cologna Spiaggia – N°… opere” (specificare il numero di opere per le quali si intende partecipare).

Associazione Culturale IL FARO _ IBAN: IT17 H054 2477 0230 0000 1000 264 Banca Popolare di Bari – Causale: “Nome e Cognome – Concorso Letterario Città di Cologna Spiaggia – N°… opere” (specificare il numero di opere per le quali si intende partecipare). POSTEPAY: 4023 601023709512 intestato a Gallieni Irene codice fiscale GLLRNI55P47F585A

4023 601023709512 intestato a Gallieni Irene codice fiscale GLLRNI55P47F585A PAYPAL: me/irenegallieni – Messaggio/Causale: “Nome e Cognome – Concorso Letterario Città di Cologna Spiaggia – N°… opere” (specificare il numero di opere per le quali si intende partecipare).

Sono esenti dalla quota di partecipazione i diversamente abili e i detenuti (max 2 elaborati).

PREMI

Tutti i Primi premi sono in denaro.

Sezione A – Poesia in Metrica

1° classificato: € 300,00 Prestigioso oggetto della Ceramica Castellana – Attestato e Motivazione

2° classificato: Prestigioso oggetto della Ceramica Castellana – Attestato

3° classificato: Prestigioso oggetto della Ceramica Castellana – Attestato

Sezioni B – Poesia in verso libero, C – Vernacolo, G – Racconto breve

1° classificato: € 300,00- Prestigioso oggetto della Ceramica Castellana – Attestato e Motivazione

2° classificato: € 200,00- Prestigioso oggetto della Ceramica Castellana – Attestato e Motivazione

3° classificato: € 100,00- Prestigioso oggetto della Ceramica Castellana – Attestato e Motivazione

4° classificato: Prestigioso oggetto della Ceramica Castellana – Attestato

5° classificato: Prestigioso oggetto della Ceramica Castellana – Attestato

Sezione D – Poesia Breve

1° classificato: € 200,00 –Prestigioso oggetto della Ceramica Castellana – Attestato e Motivazione

Sezione E – Poesia Religiosa “Laudato sie, mi’ Signore”

1° classificato: € 200,00 – Targa in argento del Presidente di Giuria Fulvia Marconi – Attestato e Motivazione

Sezione N – Articolo giornalistico

1° classificato: € 200,00 –Targa e pubblicazione su testata giornalistica – Attestato e Motivazione

Sezioni F – Libro di poesia edito, L – Romanzo storico

1° classificato: € 400,00 – Prestigioso oggetto della ceramica castellana – Attestato e Motivazione

2° classificato: Prestigioso oggetto della ceramica castellana – Attestato

3° classificato: Prestigioso oggetto della ceramica castellana – Attestato

Sezioni H – libro di Racconti, M – Libro di Fiabe

1° classificato: € 300,00 – Prestigioso oggetto della ceramica castellana – Attestato e Motivazione

2° classificato: Prestigioso oggetto della ceramica castellana – Attestato

3° classificato: Prestigioso oggetto della ceramica castellana – Attestato

L’Università degli studi di Teramo UniTE ha esteso l’iscrizione gratuita al 1° anno universitario per qualsiasi indirizzo di laurea a tutti i primi classificati.

Premi Speciali:

Premio Speciale “Rosa d’argento” Città di Roseto degli Abruzzi: al miglior racconto a tema sociale; -Motivazione.

Premio Speciale “La Cupola azzurra” Città di Giulianova: al miglior romanzo storico contenente riferimenti alla storia dell’Arte e dell’Architettura del Rinascimento; – Motivazione.

Premio Speciale “Lucio Cancellieri” Comune di Notaresco: ad una poesia dialettale abruzzese, targa; – Motivazione.

Premio Speciale “Il sole” Comune di Castelli: ad una fiaba ambientata in un “Borgo”; – Motivazione.

Premio Speciale Giovani Università degli Studi di Teramo UniTE

Sezione Poesia: iscrizione gratuita al 1° anno universitario, valido per tutti gli indirizzi di laurea.

Sezione Narrativa: iscrizione gratuita al 1° anno universitario, valido per tutti gli indirizzi di laurea.

Menzionati: Omaggio e Attestato Segnalati: Attestato.

Altri Premi saranno offerti dalle Associazioni con le quali siamo gemellate.

RISULTATI

La premiazione avverrà il 01/10/2023 presso il Villaggio turistico Lido d’Abruzzo Via Makarska, 1 Roseto degli Abruzzi alle ore 9.30, ai vincitori sarà data tempestiva comunicazione telematica e/o telefonica 15 giorni prima dell’evento. Tutti i partecipanti al concorso sono invitati alla cerimonia di Premiazione. L’elenco dei vincitori sarà disponibile sul sito: www.associazioneilfaro.org e Facebook. Mail: info@associazioneilfaro.org cellulare 328 25 76 280».