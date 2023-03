SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Importante traguardo quello raggiunto dalla scrittrice, giornalista ed editrice sambenedettese, attivista per i diritti dei popoli indigeni, Raffaella Milandri che, venerdì 17 marzo, presso la Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, ha conseguito la laurea in Antropologia, Religioni e Civiltà

Orientali.

Un titolo di studio, ha ammesso la Milandri, che ha ritenuto necessario per coronare la sua attività di studiosa e attivista per i diritti dei Nativi Americani e per i Popoli Indigeni. Inoltre, per l’occasione, Raffaella Milandri ha indossato l’abito tradizionale Crow, tribù della sua famiglia adottiva in Montana dove, soltanto

dal 2017, esiste una legge che permette ai Nativi Americani e ai loro familiari di laurearsi con il “tribal regalia“, che la Milandri, la prima persona in Italia a laurearsi in abito tradizionale nativo americano Crow, ha ricevuto direttamente dalla famiglia Black Eagle.

“Una grandissima emozione e un onore poter rappresentare la Crow Nation e la mia famiglia adottiva. Ho dedicato la mia laurea in primis alle vittime dei collegi indiani e istituti scolastici, per lo più a gestione cattolica, di stampo assimilazionista. Le stesse vittime per le quali papa Francesco, lo scorso luglio, si è recato in Canada in viaggio penitenziale a chiedere scusa. Ho molto approfondito questo tema controverso e presto sarà pubblicato un mio studio sull’argomento – ha dichiarato la Milandri.

Un messaggio è, inoltre, arrivato da Cedric Black Eagle: “Un saluto a tutti i cittadini italiani, sono Cedric Black Eagle, mia moglie Audrey e io vorremmo ringraziare la nostra sorella adottiva Raffaella per averci permesso di partecipare ai suoi successi, vestendola con la nostra regalia indiana Crow mentre si sta laureando in antropologia. Iitchik Aho!”.