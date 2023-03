SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Riviera Samb Volley sorride dopo un fine settimana che ha messo in mostra un buono stato di forma delle due formazioni di Serie C. La squadra maschile vince e convince in casa contro Falconara, balzando al terzo posto in classifica a soli tre punti di distanza da Fano, prossima avversaria in trasferta dei rossoblu. Nonostante la sconfitta al tie break, anche la formazione femminile può essere più che soddisfatta: l’Happy Car strappa un punto a Pesaro contro la Battistelli Blu Volley, principale candidata alla promozione, e rafforza la quinta posizione in classifica.

Serie C Maschile

Farmacia Amadio Rsv – Volley Game T-Trade Group 3-1 (25-22, 18-25, 25-17, 25-19)

Il commento di coach Rocco Netti: “Dopo un primo set giocato a livelli molto buoni, Falconara è venuta fuori nel secondo parziale sfruttando anche qualche nostro acciacco fisico. Abbiamo dovuto rinunciare a Davide Corsi, che per noi è importante soprattutto in fase offensivo, riorganizzando i nostri piani in poco tempo. Siamo stati bravi a riassestarci già dal terzo set e a portare a casa la vittoria.

L’ingresso dalla panchina di Di Tommaso è stato più che positivo, così come la prestazione di tutta la squadra. Il gruppo si è caricato sulle spalle l’assenza importante, anche chi è entrato nel quarto set ha dato il massimo come fa quotidianamente in allenamento.

Con questa vittoria balziamo al terzo posto in classifica: ora ci aspetta un’altra trasferta difficile, contro Fano che è seconda in classifica e dovrà vincere a tutti i costi per evitare la matematica promozione di San Severino. Distano solo tre punti da noi, per cui proveremo a vincere e a raggiungerli in classifica”.

Serie C Femminile

Battistelli Blu Volley Pesaro – Happy Car Rsv 3-2 (25-21, 25-18, 18-25, 14-25, 15-9)

Il commento di coach Maurizio Medico: “È stata una bella partita, siamo andate a Pesaro per giocarcela nonostante affrontassimo la principale candidata alla promozione. Le avversarie hanno messo in campo tutte le qualità che conoscevamo, vincendo nettamente i primi due set. Nel terzo set ci siamo scrollate di dosso un po’ di tensione, forzando senza paura in battuta e in attacco, e siamo riuscite a metterle in difficoltà.

Nel tie break le avversarie hanno vinto il sorteggio, aggiudicandosi così la prima battuta e guidando il parziale fino alla vittoria finale. Nonostante la sconfitta, resta la consapevolezza di aver fatto soffrire la squadra più forte del campionato: allenare queste ragazze diventa ogni giorno più bello”.