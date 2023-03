RICCIONE – La De Mitri-Carlo Forti esce dal campo di Riccione a testa alta dopo la sconfitta per 3-1 nella ventesima gara del girone G del campionato di B2 femminile di pallavolo con i parziali di 25-15, 25-23, 21-25, 25-18 a favore della formazione romagnola. Il primo set è stato a netto favore della squadra di casa, che ha approfittato di un atteggiamento stranamente arrendevole di Tiberi e compagne che non riuscivano a controbattere adeguatamente alla foga agonistica e tecnica delle neopromosse padrone di casa, che occupano attualmente la quarta posizione in graduatoria.

Archiviato velocemente il primo set, è iniziata un’altra partita con le rossoblù del coach Papadopoulos assolutamente in partita e capaci di mettere continuamente in difficoltà la Lasersoft, fino a giungere al + 5 ben oltre la metà del parziale. Di li inizia la rimonta delle ragazze del coach Piraccini che, punto dopo punto, rosicchiano tutto lo svantaggio, costringendo alla resa la De Mitri sul 25-23.

Il Riccione continua a martellare nel terzo set e ben presto si porta avanti di 5 punti. La squadra rossoblù però non è più quella arrendevole del primo set e attraverso una lotta palla su palla si costruisce una bella rimonta e la vittoria meritata del parziale.

Colpita nel vivo, la Lasersoft Riccione inizia di gran carriera il quarto set portandosi subito su un 5-0 che resterà un tesoretto prezioso per tutto il corso della partita, respingendo ogni tentativo della De Mitri – Carlo Forti.

Un peccato aver perso il secondo set, parziale che avrebbe potuto anche cambiare le sorti di un match comunque ben giocato al cospetto di una delle migliori formazioni del girone, composta nella quasi totalità da giocatrici di grande esperienza.

I risultati della ventesima giornata di fatto non cambiano nulla per le rossoblù che ora occupano l’ottava posizione con un distacco immutato dalla zona rossa.

Sabato prossimo si torna a giocare in casa, ma ancora una volta presso la palestra della scuola Borgo Rosselli di Porto San Giorgio, contro la Fenice Pistoia, team toscano battuto a domicilio 3-2 nel girone di andata.