Politica, Simone De Vecchis ha lasciato la maggioranza. Secondo il sindaco con motivazioni bugiarde

L'unica cosa certa è che uno dei due non ha detto la verità. Più grave se non l'avesse detta il sindaco, che non può farlo... per Legge. Ma non è la cosa più grave di una diatriba che poteva essere evitata. Il problema politico resta la scarsa considerazione dei cittadini una volta arrivati in Viale De Gasperi

di Nazzareno Perotti