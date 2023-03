GROTTAMMARE – Mercoledì 22 marzo, alle ore 21:15, presso la Sala Consiliare del Municipio di Grottammare il candidato sindaco sostenuto dalle due liste civiche “Solidarietà e Partecipazione” e “Città in Movimento”, Alessandro Rocchi, presenterà alla cittadinanza i candidati consiglieri che lo accompagneranno nel percorso di campagna elettorale. Insieme a lui, in prima linea, Lorenzo Rossi, candidato vicesindaco già annunciato, insieme alla candidatura di Rocchi, a fine ottobre dello scorso anno.

L’evento sarà anche l’occasione per parlare dei temi principali del programma elettorale su cui Rocchi poggerà la sua idea della Grottammare dei prossimi cinque anni.

“Sono felice e sinceramente onorato di presentare presto coloro che hanno deciso di candidarsi alle prossime elezioni per ‘Solidarietà e Partecipazione’ e ‘Città in Movimento’. Donne e uomini che si metteranno a disposizione della Città le proprie capacità ed energie, con serietà e senso di responsabilità. Come sempre un elemento di forza nelle nostre liste sarà la contaminazione tra l’esperienza, da un lato, di volti conosciuti che confermeranno l’impegno già preso cinque o dieci anni fa e, dall’altro, la freschezza della maggior parte dei candidati, per i quali sarà la prima volta al servizio della propria Città”, così dichiara il candidato sindaco Alessandro Rocchi.

Appuntamento per mercoledì 22 marzo alle ore 21:15, presso la Sala Consiliare del Municipio di Grottammare. L’evento è aperto a tutti: la cittadinanza è invitata a partecipare.