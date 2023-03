SILVI – Stamattina, intorno alle 9:15, una squadra di Vigili del Fuoco del Distaccamento di Roseto degli Abruzzi è intervenuta nella galleria Solagne dell’Autostrada A14, sulla carreggiata in direzione Sud, nel comune di Silvi, a seguito di un incidente stradale. All’interno della galleria si è verificato un tamponamento tra un camion, un furgone adibito a laboratorio medico mobile e una BMW X3. All’interno del camion e del furgone si trovavano i soli autisti, mentre nella X3 viaggavano un uomo e una donna. A causa della lunga fila di veicoli fermi in autostrada, il mezzo di soccorso dei vigili del fuoco è rimasto bloccato costringendo i vigili a recuperare le attrezzature di intervento e percorrere un chilometro e mezzo a piedi per raggiungere l’interno della galleria. L’autista del furgone è rimasto incastrato nel mezzo incidentato ed è stato estratto dai vigili del fuoco in collaborazione col personale sanitario. Una volta liberato, l’autista del furgone è stato trasportato presso l’Ospedale di Pescara con un’ambulanza della Croce Rossa. Sul posto è intervenuto anche personale medico dell’eliambulanza del 118 che è stato verricellato appena fuori dalla galleria. La passeggera della X3 è stata curata sul posto dal personale sanitario e non ha avuto necessità del trasporto in ospedale. Gli autisti del camion e dell’auto sono usciti incolumi dall’incidente. Le cause del sinistro sono in corso di accertamento da parte della Polizia Autostradale del VII tronco di Città Sant’Angelo intervenuta sul posto, I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi incidentati. La carreggiata sud dell’autostrada resta chiusa al traffico veicolare fino al termine delle operazioni di recupero dei veicoli coinvolti nel sinistro.