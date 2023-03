ANCONA – Sanità, infermieri e OSS sostenuti dalla mobilitazione promossa da USB scrivono una lettera aperta al Presidente Regione Marche, all’Assessore alla Sanità e al Presidente del Consiglio Regionale Marche:

«Grazie alla manifestazione del 22 febbraio 2023 davanti alla sede della Regione Marche, gli Infermieri e gli OSS idonei nelle rispettive graduatorie concorsuali, sostenuti e supportati dalla mobilitazione promossa da USB, hanno potuto esprimere la preoccupazione per l’incertezza del proprio futuro lavorativo ed hanno potuto esprimere con determinazione la richiesta che l’amministrazione regionale si facesse carico della loro condizione.

La mobilitazione ha portato alla risoluzione del Consiglio Regionale che impegna la Giunta Regionale e l’Assessore alla Sanità in primis, a formulare la richiesta ai Ministri competenti e al Governo di modificare la normativa che fissa la validità delle graduatorie concorsuali in 24 mesi e di portarla a 36 mesi. Dopo questa risoluzione il silenzio è calato su questa vicenda e le numerose richieste fatte da USB volte ad aprire un tavolo di confronto, sono cadute nel vuoto e sono rimaste senza risposta.

Ci chiediamo il perché del silenzio del Presidente Acquaroli e dell’Assessore Sanità Saltamartini e ci chiediamo il perché del letargo nel quale sembra caduta la Regione Marche e nel contempo chiediamo se l’incontro con i Ministri competenti in materia per prorogare la validità delle graduatorie concorsuali c’è stato o meno e, in caso affermativo quali risultati ha prodotto. Di sicuro, a oggi, ci sono questi di risultati:

Graduatoria Infermieri decaduta in data 5 marzo;

Graduatoria OSS prossima alla scadenza;

Servizio Sanitario Regionale al collasso;

Perché si è fatta decadere una graduatoria di infermieri necessari come il pane al S.S. Regionale? Come mai le Aziende Sanitarie stanno reclutando idonei per assunzioni a tempo determinato?

Si vuole continuare a precarizzare il lavoro e i lavoratori?

Il Servizio Sanitario Regionale necessita assolutamente di assunzioni stabili!

Ci chiediamo quindi:

Che fine ha fatto la risoluzione del consiglio Regionale delle Marche che l’Assessore alla sanità avrebbe discusso annunciandone incontro con i Ministri di competenza;

Che cosa intendono fare della proposta, uscita a mezzo stampa, che ritiene che la Regione possa legiferare in tema di proroga delle graduatorie;

Se è vero che il Presidente del Consiglio Regionale Latini ha dato mandato ai legali regionali per lavorare a una legge regionale di proroga delle graduatorie;

Come mai a più di un mese di distanza e dopo svariate richieste continua a essere negato un tavolo di confronto con USB che ha organizzato e portato sotto la Regione decine di Idonei delle graduatorie;

L’Assessore alla sanità ha il dovere di dare risposte agli idonei dei concorsi e ai cittadini ed è per questo che sollecitiamo l’Assessore e il Dipartimento Salute a dare risposte e a convocare Tavolo di Confronto con USB.

La scrivente Organizzazione Sindacale, nel silenzio assordante delle altre OOSS, continuerà a chiedere e a mobilitarsi al fianco degli idonei delle graduatorie per chiedere con forza:

La Proroga delle graduatorie dei concorsi;

lo sblocco e lo scorrimento delle graduatorie fino a esaurimento per assunzioni stabili, di cui la sanità pubblica regionale ha necessità con urgenza,

i criteri sin ora adottati dello scorrimento delle graduatorie stesse e in caso rivedere i criteri di utilizzo,dato che risulta inaccettabile che non risultano assunti idonei in posizione utile rispetto agli ultimi assunti nelle graduatorie;

di rivedere i piani di fabbisogno del personale 2023/2025 delle 7 Aziende Sanitarie Regionali prevedendo un massiccio piano Assunzioni Straordinario in grado di chiamare tutti gli idonei che chiedono solo di lavorare nel Servizio Sanitario Regionale.

E del tutto paradossale, in una sanità che non trova personale e appalta a cooperative servizi, non utilizzare le graduatorie concorsuali in essere di infermieri e OSS e altri professionisti della salute».

USB Pubblico Impiego Marche