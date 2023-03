HC Monteprandone-Prestiter Pescara 33-27

MONTEPRANDONE: Mucci, Grilli 3, Forlini 1, Vagnoni, Mirko Salladini, Evangelista 1, Khouaja 4, Cani 5, De Angelis, Martin 6, Simonetti 2, Moreno Salladini 1, Marucci, Stauble 5, Gjorgievski 5, Cela. All.: P. Romandini (al posto di Vultaggio)

PESCARA: Gorilla, Di Marco 2, Di Pasquale 10, Di Gregorio 2, Francesco Ciarrocchi 5, Baldacci, Di Rito, Kabtni, Marco Ciarrocchi, Colleluori 8. All.: Mastrangelo.

Arbitri: Albert e Filonenko.

NOTA: parziale primo tempo, 13-14.

MONTEPRANDONE – Vale molto più di due punti. Vale i tre che adesso designano il margine dalla zona retrocessione, dal penultimo posto. L’Handball Club Monteprandone vince la quinta partita del campionato, la quarta sulle cinque giocate al palazzetto di via Colle Gioioso nel 2023. Stavolta cade il fanalino di coda Pescara, in uno scontro diretto di vitale importanza. I verdi l’hanno portato a casa e ora possono guardare con un pizzico di fiducia in più agli ultimi tre impegni della stagione regolare.

Coach Andrea Vultaggio non c’è: per motivi personali non può accomodarsi in panchina, al suo posto il vicepresidente Pierpaolo Romandini. L’HC parte contratto, sarà che la posta in palio è alta. Di sicuro Cani e compagni si adattano ai ritmi blandi della Prestiter. Gara punto a punto, si va al riposo sul 13-14 per gli ospiti.

Al rientro in campo, però, Monteprandone macina gioco e ci mette la testa necessaria per mettere all’angolo Pescara. I 6 gol di Martin e i 5 a testa di Stauble, Gjorgievski e Cani, insieme a qualche buona parata di Mucci e De Angelis consentono ai verdi di tagliare il traguardo: finisce 33-27.

Monteprandone balza a quota 11 in classifica, mentre Teramo – sconfitto di un punto a Parma – resta a 8. Prossima tappa a Pontassieve, domenica 26 marzo, contro i fiorentini del Tavarnelle.