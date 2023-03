FI.FA. SECURITY UNIONE RUGBY SAN BENEDETTO: Scarpantonio, Fioretti, Palavezzati, Pellei, Ghidini, Di Bartolomeo, Alesiani, Alemanno, Gianfreda, Paoloni, Narducci, Del Prete, Di Marcantonio, Tallè, Zazzetta.

A disposizione: Muratore, Coppa, Castelletti, Tosti, Fulvi, Vaccari, Fagnani.

FORMIGINE – Partita combattuta per la Fi.Fa. Security Unione Rugby San Benedetto che in trasferta cede agli Highlanders Formigine all’ultimo minuto chiudendo sul 27-24 per i padroni di casa. L’inizio del match vede l’Unione Rugby partire in attacco e conquistare la prima meta con Pellei, continuando a spingere a centro campo con azioni ripetute, subendo poi una meta di Formigine che riesce a passare la difesa dei rossoblu.

Il match diventa sempre più combattuto a centro campo dove l’Unione Rugby regge bene in mischia, guadagna una punizione ma Formigine riesce ad andare a metà proprio sul finire del primo tempo che vede il parziale di 14-8 a loro favore. Nella ripresa la partita vede i sambenedettesi spingere in attacco e costringere l’avversario a commettere diversi falli, guadagnando 3 calci di punizione e riuscendo con una meta di Castelletti a pareggiare la partita recuperando la meta del Formigine, ma sul finire del match gli atleti di Laurenzi commettono fallo e gli Highlanders superano i rossoblu con un calcio di punizione, chiudendo un incontro combattuto fino all’ultimo per 27-24. Tutti i calci sono stati realizzati da Di Bartolomeo.

Il prossimo appuntamento è per il 26 marzo al campo Mandela, dove la Fi.Fa. Security affronterà il Modena Rugby alla ricerca del risultato vincente.