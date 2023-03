MARONE 9 C’è veramente poco da dire riguardo alla sua prestazione, il migliore in campo senza ombra di dubbio: due rigori parati e porta inviolata. Cosa vogliamo di più?

MAUTHE 6 Soffre Gomes sulla sua fascia ma lo contiene come può. Si propone poche volte in sovrapposizione per supportare l’avanzata rossoblu e di fatto non arriva mai sul fondo per crossare.

CONSON 5,5 Vince i duelli aerei contro un attaccante pericoloso a Di Nardo che in alcune circostanze lo mette in difficoltà. Entra totalmente in ritardo su Gomes in occasione del secondo rigore.

AGOSTINONE 6+ Forse i migliore tra i difensori: gioca di esperienza, è attento in copertura e non commette errori gravi.

VISCARDI 5,5 Sulla fascia si propone, è molto bravo a creare superiorità numerica ma pecca di precisione nei passaggi. Potrebbe gestire meglio il possesso di palla ma la perde ingenuamente ogni volta quando decide di lanciare in avanti, consegnando la sfera alla Vastese.

FAVO 6 L’ex di turno mette in campo tanta corsa e tanta grinta ma spesso sbaglia i tempi di giochi e alcune letture in fase difensiva e di copertura.

ANGIULLI 6,5 Sarebbe un 7 se non fosse per quel tocco di mano in area di rigore che concede il primo penalty ai biancorossi ma gioca una signora partita. Lanci precisi, visione di gioco e costruisce le azioni con intelligenza. Si è rivisto l’Angiulli dei primi in anni alla Samb.

ALBONI 6 Viene schierato da terzo di centrocampo mettendosi a disposizione della squadra anche in questa gara. Fa ancora un po’ fatica a giocare tra le linee ma dei miglioramenti si stanno vedendo. Nella seconda parte del secondo tempo viene spostato nel ruolo di terzino destro e lo svolge molto bene.

VITA 5,5 Giornata no per l’ex Sanremese. Prova a creare scompiglio sulla sua fascia ma spesso e volentieri non gli riescono le giocate personali, azioni che vengono fermate sistematicamente dagli abruzzesi.

CARDELLA 7 Fa a sportellate con i difensori ospiti e cerca di servire il compagno più vicino. Va vicino al gol del vantaggio ma schiaccia male il pallone con la testa che finisce al lato. Torna a segnare su calcio di rigore, dopo un periodo nero con i penalty, che vale i tre punti.

MARRAS 5,5 Stesso discorso fatto per Vita forse è stato servito meno rispetto al solito ma non riesce mai ad impensierire la difesa ospite.

Dalla panchina

PROIA 6,5 Entra al posto di Angiulli e il suo cambio è decisivo ai fini del match, in quanto riesce a guadagnare il penalty realizzato poi da Cardella.

DEL MORO sv Subentra a Vita.

TASSI sv Sostituisce Mauthe.

Allenatore

MANONI 7 La gara non si è messa sui binari giusti dopo i due rigori subiti e non concretizzati dalla Vastese che in più occasioni è andata vicina al vantaggio. I rossoblu creano sicuramente meno in avanti ma sono pazienti, fraseggiano molto per cercare gli spazi e colpiscono nel momento giusto. La mano del mister si sta vedendo sempre di più con il passare del tempo e i risultati gli stanno dando ragione. Un aspetto che mi ha colpito molto è che i ragazzi giocano con grande tranquillità dopo il caos successo fino a due settimane fa.