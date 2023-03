Samb Basket-Attila Junior Porto Recanati, tutte le info per i biglietti della gara

Sarà la penultima partita casalinga per i rossoblu e andrà in scena domenica 19 marzo alle ore 18 al Palazzetto "Bernardo Speca". Per i possessori dell'abbonamento della Samb Calcio sarà possibile assistere al match gratuitamente

di Valerio Fagioli