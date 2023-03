SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le parole di Giovanni Cornacchini, allenatore della Vastese, dopo la sconfitta di misura dei suoi al “Riviera”: “Sono deluso per i due rigori sbagliati, ma mi sembra che la partita l’abbiamo fatta noi. Non siamo riusciti a concretizzare, questo è il calcio: siamo stati puniti. Guardo i risultati: probabilmente qualche problemino c’è, è la situazione non è delle più belle”.

Ricordiamo inoltre che la Samb è attualmente in silenzio stampa.