SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In primo piano il commento alla 28esima giornata del Girone F di Serie D a cura di Antonio Di Salvatore.

RISULTATI

MATESE-AVEZZANO 2-2

CHIETI-TRASTEVERE 1-2

CYNTHIALBALONGA-PORTO D’ASCOLI 1-0

MONTEGIORGIO-ROMA CITY 0-2

NOTARESCO-TOLENTINO 0-0

SAMBENEDETTESE-VASTESE 1-0

NUOVA FLORIDA-PINETO 1-3

VASTOGIRARDI-A.J. FANO 0-1

VIGOR SENIGALLIA-TERMOLI 1-0

 

CLASSIFICA

 

PINETO 63

VIGOR SENIGALLIA 54

TRASTEVERE 49

CYNTHIALBALONGA 46

A.J. FANO 45

PORTO D’ASCOLI 41

MATESE 40

AVEZZANO 37

SAMBENEDETTESE 36

CHIETI 35

NUOVAFLORIDA 35

VASTOGIRARDI 35

ROMA CITY 32

TERMOLI 27

MONTEGIORGIO 27

VASTESE 26

NOTARESCO 24

TOLENTINO 21

 

 

 