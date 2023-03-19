SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In primo piano il commento alla 28esima giornata del Girone F di Serie D a cura di Antonio Di Salvatore.
RISULTATI
MATESE-AVEZZANO 2-2
CHIETI-TRASTEVERE 1-2
CYNTHIALBALONGA-PORTO D’ASCOLI 1-0
MONTEGIORGIO-ROMA CITY 0-2
NOTARESCO-TOLENTINO 0-0
SAMBENEDETTESE-VASTESE 1-0
NUOVA FLORIDA-PINETO 1-3
VASTOGIRARDI-A.J. FANO 0-1
VIGOR SENIGALLIA-TERMOLI 1-0
CLASSIFICA
PINETO 63
VIGOR SENIGALLIA 54
TRASTEVERE 49
CYNTHIALBALONGA 46
A.J. FANO 45
PORTO D’ASCOLI 41
MATESE 40
AVEZZANO 37
SAMBENEDETTESE 36
CHIETI 35
NUOVAFLORIDA 35
VASTOGIRARDI 35
ROMA CITY 32
TERMOLI 27
MONTEGIORGIO 27
VASTESE 26
NOTARESCO 24
TOLENTINO 21
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