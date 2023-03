Serie D, tre incroci chiave per la zona playout. Porto d’Ascoli pronto al big match di Genzano: il focus sulla 28a

Samb-Vastese, Montegiorgio-Roma City, Notaresco-Tolentino: 3 scontri diretti da brividi per non sprofondare in zona rossa. Orange a caccia del settimo risultato utile di fila contro il Cynthialbalonga

di Antonio Di Salvatore