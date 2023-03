ANCONA – Nuova, ennesima tragedia lungo l’Autostrada A14. Il bilancio dell’incidente, avvenuto in direzione Nord tra i caselli di Ancona Nord e di Ancona Sud nelle prime ore della mattinata, è di un morto e di un ferito. Si tratta di due giovani rivieraschi: un 28enne originario di Monteprandone, che ha perso la vita, e un 34enne sambenedettese, ricoverato in gravi condizioni (ma non in pericolo di vita). Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco: è al vaglio della Polizia Autostradale la dinamica dell’incidente.