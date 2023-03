VALLE CASTELLANA – Stasera, intorno alle 19:40, una squadra dei vigili del fuoco di Teramo e una di Ascoli Piceno, con cinque automezzi operativi, di cui uno dotato di attrezzature SAF (Speleo Alpino Fluviale), sono intervenute nel comune di Valle Castellana, al Km 6 della strada provinciale SP49, a seguito di un incidente stradale. Nell’incidente è rimasta coinvolta una Volkswagen Golf che percorreva la strada in direzione Valle Castellana. Dopo essere uscita di strada ed aver divelto un lungo tratto di guardrail, l’auto è precipitata lungo una ripida scarpata, ribaltandosi più volte. I vigili del fuoco, appena giunti sul posto, si sono calati nel dirupo utilizzando le tecniche SAF di derivazione alpinistica e hanno raggiunto l’auto mettendola in sicurezza. Per liberare il conducente trentenne dell’auto, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo, i vigili hanno dovuto rimuovere uno sportello con l’impiego di cesoie e divaricatore idraulici. Per risalire l’uomo sulla sommità del dirupo hanno predisposto un paranco ed utilizzato una barella toboga. Il passeggero dell’auto, un ragazzo minorenne, è riuscito a risalire da solo la scarpata e raggiungere la strada senza alcuna conseguenza. Il conducente del mezzo incidentato è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno per poi essere trasferito ad Ancona. I vigili del fuoco hanno provveduto a recuperare l’auto con l’impiego dell’autogrù inviata sul posto dal Comando di Ascoli Piceno. Sul posto sono intervenuti due ambulanze del 118 di Teramo ed Ascoli Piceno e i Carabinieri di Torricella Sicura per gli adempimenti di competenza.