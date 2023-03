NOTE: Stadio Riviera delle Palme, cielo nuvoloso, 13°C. Campo in condizioni non perfette. Samb in rossoblù, Vastese in completo bianco. La partita si svolge a porte chiuse.

È possibile seguire la nostra diretta Facebook, a cura di Valerio Fagioli qui

ANGOLI: 3-8

AMMONITI: Angiulli (S) 30′ pt, Montebugnoli (V) 36′ pt, Altobelli (V) 25′ st, Cardella (S) 36′ st

ESPULSI:

MARCATORI: Cardella (S) 36′ st

FORMAZIONI

AS SAMBENEDETTESE: Marone, Conson, Cardella, Favo, Vita, Agostinone, Mauthe, Marras, Angiulli, Viscardi, Alboni

A disposizione: Mazzi, Murati, Sciarra, Amato, Luzzetti, Proia, Tassi, Del Moro, Karkalis

Allenatore: Manolo Manoni

VASTESE CALCIO: Baiocco, Tracchia, Montebugnoli, Maiorano, Altobelli, D’Angelo, Kyeremateng, Bracaglia, Di Nardo, De Cerchio, Gomes

A disposizione: Del Giudice, Minchillo, Menna, Orchi, Nacci, Sansone, Chrysovergis, Busetto, Frangella

Allenatore: Giovanni Cornacchini

DIRETTA

PRIMO TEMPO

1′ Inizia la partita, Vastese in possesso del pallone

2′ Angiulli subisce fallo nei pressi dell’out di sinistra, punizione per i rossoblù

3′ Marras intercetta il cross e mette in mezzo a sua volta, Kyeremateng intercetta

6′ Buona giocata palla al piede di Agostinone, steso il numero 13: pallone ancora in possesso rossoblù

i7′ Buona chiusura di Conson su Di Nardo, che devia la conclusione del 9 ospite in corner

9′ Occasione Vastese! De Cerchio prova la conclusione di controbalzo, palla alta sopra la traversa

10′ Cardella pescato in offside, pallone che torna in possesso degli abruzzesi

11′ Tre tentativi consecutivi da parte dell’attacco rossoblù, nulla di fatto

16′ La Samb di Manoni cerca un varco per mettere in difficoltà la difesa ospite

17′ Marras viene atterrato da Montebugnoli, punizione per i rossoblù

18′ Conclusione pericolosa di Angiulli! Il mancino finisce di pochissimo a lato

19′ Viscardi pescato in fuorigioco mentre si appresta a crossare, nulla di fatto: la Vastese riparte da dietro

21′ Kyeremateng atterrato da Angiulli, punizione per gli ospiti

22′ Tira D’Angelo, pallone che finisce sulla barriera

23′ Marras è in offside, l’azione d’attacco rossoblù viene fermata

25′ Cardella ci prova da fuori! Pallone che sfiora il palo

26′ Fallo di Montebugnoli ai danni di Alboni, punizione per la Samb poco oltre la metà campo

29′ Il tiro di Favo viene schermato da un difensore abruzzese. La squadra di Cornacchini conquista poco dopo un corner

31′ RIGORE PER LA VASTESE. Angiulli intercetta il pallone, diretto in porta, con un braccio. Ammonito il capitano

31′ PARATA DI MARONE! IL PORTIERE ROSSOBLU’ INTERCETTA IL RIGORE DI DI NARDO

32′ Lancio di Favo per Vita, che non riesce a bloccare la sfera

35′ ALTRO RIGORE PER LA VASTESE. Conson si fa saltare da Gomes

35′ ANCORA MARONE! ALTRO RIGORE PARATO! KYEREMATENG IPNOTIZZATO

37′ Cross su punizione di Angiulli, nessuno riesce a ribadire la sfera verso lo specchio

39′ Fallo di Vita su Kyeremateng, la Vastese guadagna un calcio di punizione

41′ Occasione Samb! Cardella non riesce a schiacciare il cross di Angiulli, colpo di testa che finisce a lato

43′ Vita salta tre uomini poi scivola, Vastese che riprova a fare capolino nei pressi dell’area avversaria

45′ Bracaglia stende Vita, punizione per gli uomini di Manoni

45′ Fine primo tempo: la Samb viene salvata per ben due volte dal suo numero 1 Marone

SECONDO TEMPO

1′ Vastese in possesso della sfera, Marone intercetta un cross pericoloso

3′ Ancora Super Marone! L’estremo difensore para una conclusione pericolosa di Gomes

4′ Tracchia rimane fermo a terra e riceve le cure dello staff medico

6′ Tiro debole di Di Nardo, Marone fa suo il pallone

8′ Angiulli steso da Altobelli, punizione per la Samb

10′ Fallo di Di Nardo ai danni di Agostinone, si spegne la manovra della Vastese

10′ Gran conclusione di Vita, pallone intercettato e deviato in corner

11′ Sassata da fuori area di Viscardi, pallone che finisce sul fondo

12′ Esce Angiulli, il capitano verrà sostituito da Proia

12′ Il 27 rossoblù viene subito colpito duro alla schiena, punizione per la Samb

13′ Favo subisce fallo a centrocampo. Nel frattempo, tra le file della Vastese, De Cerchio viene sostituito da Busetto

15′ Cardella in fuorigioco netto, il tentativo in avanti degli uomini di Manoni viene neutralizzato

16′ Cross di Tracchia deviato da Viscardi, sarà corner per gli abruzzesi. Conson mette fuori, Tracchia prova il tiro ma spedisce alta la palla

17′ Capovolgimento di fronte, Proia prova il tiro da fuori: palla sul fondo. Nel frattempo tra le file della Vastese esce Kyeremateng per lasciar spazio a Nacci

20′ Fallo su Proia, punizione per i rossoblù. Colpo di testa di Cardella intercettato dai guantoni di Baiocco

22′ Rimessa dal fondo per la Samb

23′ Rossoblù che ripartono dalla difesa, ma è difficile trovare un varco nella fitta rete difensiva ospite

25′ Fallo in attacco su Altobelli, ammonito il capitano degli abruzzesi

26′ Tocco di mano di Maiorano, punizione per la Samb

27′ Tiro-cross di Proia che rischia di sorprendere Baiocco! Ancora corner per gli uomini di Manoni

28′ Tiro di Altobelli, pallone sul fondo. Manoni sostituisce Vita con Del Moro. Il numero 11 rossoblù non prende bene la sostituzione, colpisce un sedile della panchina e tira dritto verso gli spogliatoi

32′ Ancora un cambio per la Samb, esce Mauthe per far spazio a Tassi

33′ Conson pesca Del Moro in fuorigioco

35′ RIGORE PER LA SAMB! Fallo su Proia, tra le proteste degli abruzzesi l’arbitro indica il dischetto

36′ VANTAGGIO DELLA SAMB! CARDELLA NON SBAGLIA SU RIGORE!

40′ Esce Bracaglia, entra Chrysovergis tra le file della Vastese

42′ Fallo di Del Moro ai danni di Tracchia, sarà punizione per gli ospiti

42′ Punizione di Proia, un difensore ospite tocca la palla con le mani ma per l’arbitro non c’è calcio di rigore. Altro cambio per la Vastese, entra Sansone al posto di Tracchia

44′ Corner per la Vastese, la deviazione di Di Nardo viene intercettata. Ancora calcio d’angolo

45′ Colpo di testa di Altobelli, pallone di poco a lato. L’arbitro assegna 5 minuti di recupero

45+2′ Punizione per la Vastese che tenta un ultimo assalto alla porta difesa da Marone

45+4 Marone sbaglia il rinvio, palla ancora in possesso ospite

45+5′ Fallo di Marras, ultima occasione per la Vastese: anche Baiocco in area

45+5′ È FINITA! VINCE LA SAMB, DECIDE IL GOL DAL DISCHETTO DI CARDELLA DOPO DUE RIGORI PARATI DA MARONE