ANCONA – È l’ultimo appuntamento della stagione al Palaindoor di Ancona, tutto dedicato ai giovani. Torna anche quest’anno la Coppa Sportissimo, domenica 19 marzo, che prevede un ricco programma di gare. La giornata si aprirà al mattino con i ragazzi (under 14) dalle ore 9.15 mentre nel pomeriggio toccherà ai cadetti (under 16) dalle 14.30 in avanti. Grandi numeri di partecipazione anche stavolta, per un evento che avrà quasi 1500 atleti-gara iscritti provenienti anche da fuori regione con presenze da Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Puglia, Toscana, Umbria.

A conquistare il trofeo sarà la migliore società, considerando 22 punteggi su 19 gare diverse delle 30 previste in totale. Attesi al via i protagonisti dell’incontro “Ai confini delle Marche” di due settimane fa: le primatiste regionali di categoria Elena Marchionni (Collection Atl. Sambenedettese) nell’alto e Sofia Cardinali (Sport Atl. Fermo) nell’asta, ma anche la velocista Michela Pierantoni (Atl. Fabriano) che ha vinto sui 60 metri e al maschile l’astista Alessio Collini (Collection Atl. Sambenedettese), secondo in quell’occasione. Nel mezzofondo sui 600 metri scendono in pista tra gli altri Irene Ippoliti (Atl. Avis Macerata) e Leonardo Doria (Atl. Civitanova) che hanno ottenuto i migliori piazzamenti della squadra marchigiana alla recente rassegna tricolore di corsa campestre.

L’intera manifestazione sarà trasmessa in diretta video streaming sul canale YouTube FIDAL Marche.