CASTEL DI LAMA: Pompei, Galiè, Troiani (35′ st Amatucci R.), Agostini, Menchini, Di Silvestre, Candellori (24′ st Di Lorenzo), Capriotti (24′ st Amatucci E.), Cialini, Monti (44′ st Sosi), Calvaresi (24′ st Schiavi).

A disposizione: Santori, Corradetti, Velardi, D’Angelo. Allenatore Fabio Poli

ATLETICO CENTOBUCHI: Beni, Delli Compagni, Fabi Cannella (44′ st Tedeschi) , Veccia, De Cesaris (1′ st Guerrero), Piunti, D’Intino (44′ st Pietropaolo G.), Galli (31′ st Picciola), D’Angelo, Liberati.

A disposizione: Filipponi, Russi, Di Salvatore, Tedeschi, Travaglia, Iovannisci. Allenatore Salvatore Fusco

CASTEL DI LAMA – L‘Atletico Centobuchi porta a casa tre punti pesantissimi dopo una gara molto combattuta contro una squadra molto ostica come il Castel Di Lama.

La partita ha regalato tante emozioni fin dall’inizio: al 3′ pt Veccia dalla destra crossa al centro per D’Angelo che in area di rigore colpisce di testa ma spara alto. Poco dopo arriva la risposta dei locali con Capriotti a tu per tu con Beni. L’8 di casa tira ma l’estremo difensore ospite compie una grande parata. Al 16′ pt arriva il vantaggio per la formazione di Fusco: Pietropaolo A. semina il panico sulla corsia mancina, entra in area e sul primo palo sorprende Pompei siglando lo 0-1. A pochi minuti dalla rete è ancora l’Atletico Centobuchi a farsi vedere in avanti: è il 20′ pt quando D’Angelo se ne va in progressione sulla sinistra, scarica al limite per Galli che prova la botta di prima intenzione ma il pallone esce per questione di centimetri sopra la traversa.

Un minuto più tardi è il Castel Di Lama a proporsi in avanti: cross dalla destra al centro per Calvaresi che conclude verso la porta ma sfera di gioco al lato. Al 33′ pt la formazione di Poli insiste: tiro dal limite di Monti che finisce sul fondo. Al 35′ pt ecco il pareggio dei padroni di casa: cross dalla destra di Calvaresi al centro per Cialini che anticipa tutti sul primo palo e punisce un incolpevole Beni per l’1-1.

Al 37′ pt reazione dei biancazzurri: punizione dalla parte sinistra dell’area di rigore per Veccia che prova il tiro direttamente in porta ma Pompei con un gran riflesso smanaccia in angolo sopra la traversa. Al 38′ pt occasione per i locali: Fabi Cannella perde il pallone all’altezza della metà campo con Calvaresi che innesca la ripartenza, arriva sul lato destro dell’area di rigore e calcia sul secondo palo ma palla a lato. Il primo tempo si chiude sull’1-1.

Nel secondo tempo l’Atletico Centobuchi scende in campo e mette subito a segno il raddoppio: al 3′ st lancio in profondità dal centrocampo di Veccia che innesca il movimento di Liberati. L’11 di prima intenzione calcia al volo e spacca la porta di Pompei, golazo del bomber biancazzurro che mette a segno il suo dodicesimo gol in campionato. Al 16′ st pericolo per i biancazzurri: Menchini dalla destra prova un tiro-cross, Beni riesce a deviare e il pallone si stampa sulla traversa. Al 32′ st occasionissima per la squadra di Poli: mischione in area dell’Atletico Centobuchi, la sfera arriva tra i piedi di Cialini che tutto solo davanti a Beni spara alto.

Dopo 5 minuti di recupero è la formazione di Fusco a festeggiare dopo una grande prestazione e una partita sofferta. I biancazzurri salgono a 41 punti. Il prossimo appuntamento sarà sabato 25 marzo alle ore 15 presso lo Stadio “A. Tommolini” di Martinsicuro contro il Matelica.

Di seguito i gol dell’Atletico Centobuchi.