SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Quarta contro sesta in classifica; due delle migliori difese del campionato e giocatori del calibro di Buono da un lato e Napolano dall’altro.

Ci sono tutte le carte in regola per assistere ad un match dalle grandi emozioni domani alle 14.30 presso lo stadio “Bruno Abbatini“, dove Cynthialbalonga e Porto d’Ascoli si affronteranno per prendersi la zona playoff.

Sono attualmente solo due i punti a dividere le due squadre (43 per il Cynthia e 41 per gli orange), in mezzo c’è il Fano che sarà impegnato sull’ostico campo del Vastogirardi.

Nelle ultime due gare, i grigioverdi hanno raccolto solo un punto (0-0 contro il Trastevere e sconfitta di misura per 1-0 contro la capolista Pineto, con la gara che era stata interrotta al 39′ per maltempo).

A suonare la carica, tra i laziali, ci ha pensato in settimana il portiere classe ’03 Alessandro Vilardi, giovanissimo ma già una piacevole scoperta per mister D’Antoni, che lo ha preferito ai colleghi di reparto più esperti nelle ultime uscite: “Ci siamo subito rimboccati le maniche perché sapevamo che col Trastevere sarebbe stata una partita tosta e alla fine ne è uscito un pari giusto. Nel primo tempo avremmo meritato qualcosa di più per il gioco espresso, mentre loro hanno spinto di più in avvio di ripresa. Alla fine ne è uscito uno 0-0 che rispecchia abbastanza fedelmente quello che ha detto il campo”.

“Contro il Pda ci attende un’altra gara complicata – prosegue – ma scenderemo in campo con un solo risultato nella testa e cioè la vittoria. Teniamo ai play off, rappresentano uno stimolo forte anche se questa squadra avrebbe meritato di avere qualche punto in più e di essere più vicina alla vetta. I valori per stare più in alto c’erano, ma alcuni episodi non hanno girato dalla nostra parte”.

Per quanto concerne le altre partite della domenica, il Trastevere andrà a caccia di punti contro un Chieti rivitalizzato dopo la vittoria col Tolentino di sette giorni fa. Il Pineto, avrà sulla carta vita facile tra le mura amiche contro il Nuova Florida, mentre il Senigallia, se vuole dare ancora un senso alle ultime 6 partite, dovrà fare risultato contro il Termoli al Brunelli.

Sfide chiave per la zona playout tra Samb-Vastese, Montegiorgio-Roma City e Notaresco-Tolentino. (tutte squadre che si trovano dal sestultimo posto in giù). Solo chi uscirà vincitore da queste tre partite potrà tirare una boccata d’ossigeno. Per chi perde, il rischio di sprofondare in zona rossa, sarà davvero elevato.