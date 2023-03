ASCOLI PICENO – In un clima rovente e in un Palasport gremito, l’attesissimo derby tra Futsal D&G e Samb Calcio a 5 termina con un epilogo amaro per i rossoblù, sconfitti 4-1 dopo essere andati in vantaggio e averlo mantenuto per oltre un tempo. I bianconeri sono stati abili a capitalizzare le poche occasioni concesse nel secondo tempo, completando la rimonta e prendendosi il primo posto solitario in classifica. I ragazzi di Michetti non hanno nulla da rimproverarsi ed escono dalla sfida di Monticelli a testa altissima: per loro si tratta della seconda sconfitta in campionato dopo quella subita a Castorano con la Bocastrum United (nel frattempo vittoriosa a Castel di lama 7-5, ndr).

La fisionomia della gara ha subito assunto le caratteristiche che tutti si aspettavano: Futsal D&G con in mano il pallino del gioco, Samb arroccata dietro ad incassare i colpi e ripartire in contropiede. Ed è proprio da quest’ultimo che nasce il vantaggio rossoblù dopo soli 5′ di gioco: Piccinini con un filtrante di rara precisione sorprende tutta la retroguardia bianconera pescando Castelli, che a tu per tu con Corradetti deposita in rete per la gioia dei tanti supporters sambenedettesi giunti fino a lì per godersi lo spettacolo. Il minuto successivo la Samb ha anche l’occasione del 2-0 con Firmani, che tutto solo di fronte all’estremo difensore ascolano spreca mandando il suo tiro a lato di poco.

Qualche minuto dopo aver portato avanti i suoi, Castelli è stato purtroppo costretto a fermarsi a causa di un colpo ricevuto al petto e ha dovuto abbandonare il terreno di gioco per precauzione: ulteriore tegola per mister Michetti, che già doveva fare i conti con le condizioni non ottimali di Mindoli, Fusco e Del Grande e con le assenze di Ulissi e Bartolini.

Il resto del primo tempo è scivolato via senza particolari pericoli vissuti dalla Samb, grazie alla magistrale copertura difensiva orchestrata dal capitano e grande ex della gara Mindoli e agli ottimi riflessi di Luciani, bravo a neutralizzare le sporadiche conclusioni avversarie.

Nella seconda frazione di gioco la Futsal D&G torna in campo con tutta l’intenzione di voler dare un’altra direzione alla gara: il gol del pareggio arriva infatti al minuto numero 7, quando Alessandro Benigni, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Wagner Leite, dall’out di sinistra lascia partire un preciso fendente rasoterra che si insacca alla sinistra di Luciani. Il pareggio carica i locali e destabilizza la Samb, che fino a quel momento stava disputando un match perfetto: i rossoblù, frastornati dalla rete subita, accusano il colpo e subiscono la rimonta ad opera di Federico Benigni, che dopo aver superato Fusco con una finta di corpo ha trafitto l’incolpevole Luciani.

La Samb però reagisce e al 19′ ha la colossale occasione per riagguantare la partita con Firmani: l’ex Real Ancaria però non inquadra lo specchio della porta da distanza ravvicinata, per la disperazione di Michetti e di tutti i suoi compagni. Sul ribaltamento di fronte, quando tutto sembrava in equilibrio però i padroni di casa realizzano improvvisamente il 3-1 con una magnifica rovesciata di Federico Benigni, bravissimo a coordinarsi e a capitalizzare un ottimo suggerimento di Wagner Leite, indovinando un angolo impossibile e superando Luciani per la terza volta. 3-1 Futsal D&G e pioggia sul bagnato per la Samb: si fa male anche Piccinini, che lascia il campo zoppicando.

A questo punto Michetti tenta il tutto per tutto inserendo Del Grande come portiere di movimento, senza produrre però particolari effetti sull’inerzia della gara. La Samb è stremata, falcidiata dagli eventi avversi e dalle defezioni e il portiere Corradetti, a tempo scaduto, ne approfitta mettendo il punto esclamativo sull’incontro realizzando il gol del 4-1 a porta sguarnita.

Per la Samb si tratta di un duro colpo, ma nulla è perduto: la settimana prossima, venerdì 24 marzo alle 21 arriva al Sabatino D’Angelo la Futsal Vire mentre la Futsal D&G è attesa a Castorano per il big match contro la Bocastrum United.