GROTTAMMARE – Guasto a una vettura in marcia, Vigili del Fuoco costretti a intervenire nel parcheggio della stazione ferroviaria di Grottammare. I pompieri sono stati chiamati a spegnere l’incendio che ha colpito un’autovettura in transito. Alla guida c’era un uomo del posto che, durante la marcia, si è accorto delle fiamme e del fumo che fuoriuscivano dal cofano, fermandosi immediatamente per contattare i soccorsi. Questi sono arrivati nel giro di pochi minuti e hanno spento le fiamme mettendo in sicurezza il veicolo: non si registrano feriti.