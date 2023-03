SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Incidente a Porto d’Ascoli in tarda mattinata: lo scontro si è verificato intorno alle 11.30, in via Val Tiberina (zona Agraria). Una moto, con in sella un giovane, e una vettura sono rimaste coinvolte nell’impatto: la dinamica è in fase di ricostruzione da parte della Polizia Locale. Sul luogo dell’incidente sono subito arrivati i sanitari del 118. Per soccorrere il motociclista è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Soccorsa anche la persona alla guida dell’auto, che ha riportato alcune conseguenze dall’impatto.