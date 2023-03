SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riceviamo e pubblichiamo un comunicato del Circolo Nord del Partito Democratico di San Benedetto:

«Ci sono tragedie che lasciano sgomenti, soprattutto in comunità che fondano la propria esistenza sul mare, vivendo in simbiosi con esso e traendo da esso sostentamento, in mille modi diversi.

I fatti di Cutro sono l’ennesima pagina buia della storia italiana, 86 vittime ammazzate dall’ignavia e dalla propaganda della destra al governo.

Per questa ragione il Circolo Nord PD di San Benedetto ha organizzato un minuto di silenzio per commemorare le vittime: domenica 19 marzo 2023 alle ore 11 invitiamo la cittadinanza, le associazioni e i partiti politici tutti a unirsi a noi presso la banchina Malfizia al porto di San Benedetto, con una fascia bianca al braccio e un fiore da depositare alla memoria delle vittime.

Le vergognose parole del ministro Piantedosi offendono i morti e il Paese: noi non intendiamo girarci dall’altra parte e siamo convinti che l’Italia pianga con dolore e vergogna queste e tutte le vittime dei viaggi della speranza».