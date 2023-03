Atr, presentate tre offerte d’acquisto

In gara per rilevare il polo del carbonio di Colonnella sono la Poggipollini di Bologna, l’Almise Sagl di Lugano e la cooperativa Andromeda di Milano. L'Unione sindacale di base di Ascoli Piceno: “Subito per i lavoratori la proroga della cassa integrazione, in attesa del termine della trattativa di cessione”.

di Cinzia Rosati