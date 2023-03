MONTEPRANDONE – L’associazione Auser Insieme Monteprandone, con il patrocinio del Comune di Monteprandone, organizza un incontro pubblico su “Truffe agli anziani. Prevenzione e contrasto”.

L’evento realizzato in collaborazione con i Carabinieri di Monteprandone si terrà sabato 18 marzo, alle ore 10, presso il Centro Pacetti in via San Giacomo 107 a Centobuchi di Monteprandone.

Sarà occasione per i partecipanti di ascoltare i consigli pratici dell’Arma dei Carabinieri per imparare a difendersi di fronte alle truffe che oggi avvengono non solo nel mondo reale ma anche in rete. L’appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza.