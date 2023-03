MONTEPRANDONE – L’Associazione Mosso Piceno Odv la Bottega della Fotografia, nel ambito del corso di fotografia, organizza un incontro per ricordare e omaggiare il fotografo sambenedettese Gianfranco Marzetti scomparso a settembre dello scorso anno. L’evento si terrà mercoledì 22 marzo, alle ore 21, nella Nuova Sala Riunioni, in piazza dell’Unità a Centobuchi. Sarà ospite della serata il figlio Massimiliano Marzetti, ed insieme a lui si ripercorreranno le tappe dell’attività fotografiche del padre. Dagli inizi nei prima anni 60, alla fondazione del Fotocineclub di San Benedetto del Tronto, alle collaborazioni con la Fiaf, e ad alcune pubblicazioni.L’evento, patrocinato dal Comune di Monteprandone, sarà aperto a tutti, soci e non, e ad ingresso gratuito.

In allegato locandina e foto scattata da Gianfranco Marzetti.

BIOGRAFIA

Nasce a San Benedetto del Tronto e inizia la sua attività fotografica sin dagli anni ‘60 quando fonda con alcuni amici nel 1964 il Fotocineclub Sambenedettese. Ha modo così di avere molteplici contatti sia in campo nazionale che internazionale, in particolar modo conosce e segue alcuni grandi maestri della fotografia italiana come Mario Giacomelli, Gianni Berengo Gardin, Giorgio Tani, Ferruccio Ferroni e altri, assieme ai quali ha modo di esporre in svariate mostre e in diverse città italiane. Molte sue foto sono state pubblicate su riviste e libri di fotografia mentre innumerevoli nel corso di questi anni sono state le partecipazioni sia a concorsi che a varie attività fotografiche anche nell’ambito delle Federazioni Nazionali di fotografia, in cui Marzetti ha rivestito diversi incarichi direttivi. L’autore fotografa sia a colori che in bianco e nero, tecnica quest’ultima che ha usato per anni e che spesso ancora coltiva nella sua attrezzata camera oscura. Il genere che particolarmente predilige è il reportage e il racconto fotografico, in special modo nella street-photyography dove la rapidità d’azione gli permette di cogliere attimi e situazioni irripetibili che si realizzano in una frazione di secondo.

ATTIVITA’ E PREMI

B.F.I. Benemerito FIAF * FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI FOTOGRAFICHE * INTERPHOTO TOP PHOTOSHARING Facebook Page, Administrator FOTOARTE Facebook Public Group, Administrator

1964 – Fondatore del Fotocineclub Sambenedettese BFI FIAF

1986 – Creatore di INTERPHOTO Rassegna Internazionale di Fotografia

1988-1996 – Vice Presidente Nazionale ANAF Associazione Nazionale Arti Fotografiche

1994 – Organizzatore 10° Congresso Nazionale ANAF in Acquaviva Picena

1997-1999 – Delegato Provinciale FIAF prov. di Ascoli Piceno

2002-2007 – Segretario Nazionale ANAF

2007 – Promotore e coofondatore del Gruppo FIAF-MARCHE

2007 – Organizzatore del 1° Convegno FIAF-MARCHE a San Benedetto del Tronto.

2009 – Onorificenza BFI-FIAF Benemerito della Fotografia Italiana

2016 – Onorificenza UIF Riconoscimento alla Carriera Fotografica

2016 – Creatore di INTERPHOTO-PHOTOGALLERY Rassegna Internazionale di Fotografia on-line

2018 – Creatore di FOTOARTE Gruppo Internazionale di Fotografia

2016-2022 – Editore della pubblicazione FOTOARTE-INTERPHOTO Magazine