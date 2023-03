SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Rotary Club di San Benedetto, continua la campagna di promozione e sensibilizzazione alla cultura della Defibrillazione Precoce: donati 3 defibrillatori da installare in centri strategici del territorio. Segue il comunicato:

«Il Progetto “Rotary a cuore aperto”, attività di promozione e di sensibilizzazione alla cultura della Defibrillazione Precoce, continua il suo cammino atto a contribuire alla cardio-protezione del territorio della Riviera delle Palme e a diffondere la formazione della comunità sul tema.

Dopo il dono di 3 defibrillatori semi-automatici al Comune di Grottammare (in punti strategici della cittadina), ora l’attenzione della rete di Rotary rivieraschi si sposta su San Benedetto del Tronto.

Il Rotary Club di San Benedetto del Tronto Nord, in rete con Il Rotary Club di San Benedetto del Tronto, con l’Inner Wheel e il Rotaract Club sambenedettesi e insieme con il Distretto Rotary 2090.

Sabato 18 Marzo 2023 avranno luogo tre brevi inaugurazioni, con simbolico taglio del nastro, nelle tre location individuate e videosorvegliate, per la sistemazione degli altrettanti defibrillatori semi-automatici donati:

ore 9,30 Mercato Ittico (che servirà la zona del Porto)

ore 10,15 Piazza Matteotti (cuore pulsante della città)

ore 10,50 Sala Consiliare del Municipio (a disposizione del Palazzo comunale, Viale De Gasperi e zone circostanti)

Partner del Progetto è anche il Centro di Formazione delle Misericordie d’Italia, che svolgerà la formazione gratuita alla defibrillazione precoce a tutti i cittadini e agli operatori pubblici e privati che agiscono nelle zone prospicienti alla postazioni stabilite per lo stazionamento del defibrillatore.

Alle ore 11 si terrà, a conclusione della mattinata, un Convegno sulla presentazione del Progetto “Rotary a cuore aperto”, dove sarà relatore principale il Dott. Marco Pozzi, Direttore della Cardiologia e cardiochirurgia pediatrica e congeniale degli Ospedali Riuniti di Ancona, che affronterà il tema “Screening e prevenzione delle morti improvvise negli atleti”.

Gli altri interventi: Alessandro Speca (Presidente del Rotary di San Benedetto del Tronto Nord e Formatore BLSD di IRC Comunità) su “La cultura della Defibrillazione Precoce”, Alfredo Properzi (Formatore BLSD di IRC Comunità) su “Una scossa per la vita: l’esperienza del Fermano” e Luigi Anelli (Socio del Rotary di San Benedetto del Tronto Nord) su “Le tre postazioni DAE”. Modera Francesca Galiffa (Socia del Rotary di San Benedetto del Tronto Nord).

Porteranno il proprio saluto il Sindaco della città, Antonio Spazzafumo, e il Governatore del Distretto Rotary 2090 (Marche-Umbria-Abruzzo-Molise), Paolo Signore, che partecipa attivamente al Progetto donando un defibrillatore (quello che verrà posizionato nel Palazzo comunale).

L’invito a partecipare al Convegno è rivolto alla cittadinanza e in modo particolare alle Associazioni sportive del territorio».