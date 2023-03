SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In una nota il Comune prende le distanze da quanto affermato da Simone De Vecchis durante la conferenza stampa del 16 marzo.

“L’Amministrazione comunale ritiene non rispondenti alla verità alcune dichiarazioni rilasciate oggi alla stampa dal consigliere Simone De Vecchis in merito al progetto di riqualificazione dell’ex campo sportivo “Fratelli Ballarin”.

La firma del contratto da parte del progettista arch. Guido Canali è avvenuta, come riportano gli atti depositati in Comune, alle ore 15:27 di venerdì 10 marzo. Di ciò è stata data informazione alla maggioranza nella riunione svoltasi la stessa sera di venerdì.

Copia cartacea dell’atto sottoscritto dallo studio Canali è stata fornita e letta nel corso della nuova riunione della maggioranza svoltasi la sera di martedì 14 marzo in cui sono state evidenziate le note a margine che lo studio Canali aveva inserito. Con la firma del contratto lo studio Canali ha infatti proposto marginali integrazioni che sono state recepite nell’atto poi sottoscritto definitivamente il 15 marzo . Ecco perché le informazioni fornite al Consigliere nella giornata di venerdì non possono non essere considerate veritiere.

Nel merito del progetto, si evidenza che tutti i problemi relativi al mantenimento della curva sud sono stati costantemente condivisi con i Consiglieri di maggioranza tramite membri della Giunta comunale o colleghi Consiglieri delegati a seguire la vicenda o nel corso delle periodiche riunioni dei gruppi di maggioranza. Gli aggiornamenti sono stati accompagnati dalla presentazione dei bozzetti delle modifiche che, di volta in volta, sono state proposte per ovviare agli ostacoli rilevati.

I Consiglieri dunque sono stati tempestivamente resi edotti del fatto che, all’esito degli accertamenti svolti, la situazione della struttura fosse grave a livello statico, al punto che un intervento come quello preventivato all’inizio sarebbe risultato oltremodo costoso e impraticabile al fine di rendere agibile e collaudabile la stessa gradinata tale da non permettere la realizzazione della riqualificazione dell’intero complesso.

Mai nessuno si sarebbe sognato, date la delicatezza e l’importanza del tema per la comunità sambenedettese, di celare informazioni ai Consiglieri comunali di maggioranza né tantomeno di fornire loro notizie parziali o fasulle.

Affermare il contrario è oltretutto ingiusto nei confronti di tutti coloro che hanno lavorato e stanno lavorando con impegno ed entusiasmo per portare avanti quest’opera superando notevoli ostacoli burocratici e tecnici nei tempi strettissimi che sono stati concessi”

Sentiamo dalla voce di Simone De Vecchis quello che effettivamente ha detto in coda alla conferenza stampa rispondendo alle domande dei giornalisti:

Vorrei fare qualche piccola osservazione su questa nota. De Vecchis accusa l’Amministrazione Comunale di non ascoltare i consiglieri di maggioranza prima di prendere decisioni, l’Amministrazione accusa De Vecchis di mentire alla stampa, dicendo, ognuno dal suo punto di vista, la stessa identica cosa: ovvero che il contratto definitivo è stato sottoscrito da Canali la mattina del 15 marzo , esattamente alle ore 9,50 come riportato mercoledì pomeriggio da Riviera Oggi. Ma non voglio entrare nella diatriba tra il Consigliere e l’Amministrazione, spetta ai lettori a farsi un’opinione.

E’ chiaro che quanto riportato dai giornali a volte possa essere impreciso, soprattutto quando si scrive al volo ed in diretta, e può capitare sia a me che ai colleghi di non trascrivere per filo e per segno quello che si dice, ma una sintesi del discorso. Un articolo non è un verbale di un tribunale, quindi qualche imprecisione ci può essere. Cosa diversa sono le note o i Comunicati diffusi a mezzo stampa che sono dichiarazioni ufficiali scritte. Comunque per Simone De Vecchis c’è un video e una nostra intervista che non possono essere travisati, poi ognuno trae le proprie conclusioni.

L’effetto Boomerang di questo comunicato sta proprio nell’ammissione del fatto che prima un gruppo ristretto di persone produca gli atti (senza passare per il Consiglio Comunale), poi ne informi la maggioranza.

Dalla nota infatti emerge : “La firma del contratto da parte del progettista arch. Guido Canali è avvenuta, come riportano gli atti depositati in Comune, alle ore 15:27 di venerdì 10 marzo. Di ciò è stata data informazione alla maggioranza nella riunione svoltasi la stessa sera di venerdì.”

Leggiamo dallo stesso comunicato che la curva sud viene abbattuta per problemi di staticità che renderebbero troppo costoso l’intervento pensato da Canali nel progetto presentato in pompa magna a novembre, almeno questo è quello che si apprende dalle dichiarazioni ufficiali del Comune

Date la delicatezza e l’importanza del tema per la comunità sambenedettese, vorrei ricordare che il 13 gennaio è stato convocato un apposito Consiglio Comunale Aperto, nel quale i Comitati le Associazioni ed i cittadini hanno portato proposte di buon senso rispetto all’area ex-Ballarin che l’Amministrazione avrebbe dovuto trasmettere a Canali per gli ultimi ritocchi al progetto, che in quella sede era tutt’altra cosa.

Non solo l’Amministrazione ha fatto finta di ascoltare i cittadini, ma ha dimostrato di non aver capito il valore simbolico di quel luogo o di disinteressarsene totalmente, forse per quell’abitudine di “partire col diesel”, per poi correre alla fine sul filo di lana per non perdere i fondi, ma perdendo completamente l’orizzonte e calpestando la sensibilità di un’intera città.