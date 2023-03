SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuovo weekend di sport in programma al Circolo Tennis Maggioni: sabato 18 marzo prenderà ufficialmente il via la Serie B Femminile di Padel. Per il match valido per la prima giornata vedremo impegnate alle ore 11 le atlete del CT Maggioni contro il Padel Factory Milano. Grande attesa dunque per il circolo sambenedettese che ha in formazione le atlete Maddalena Cini, Laura Battistini, Romana Fede, Cristina Celani, Cristina Abrami e e Anastasia Grymalska.

Sempre nella giornata di sabato la squadra maschile del CT Maggioni sarà invece impegnata in trasferta a Roma sul campo dell’Eur Sporting Club, match anch’esso valido per la prima giornata della Serie B di Padel.