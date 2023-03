CUPRA MARITTIMA – Settimana da Oscar al Margherita con il poliziesco di Favino

L’entusiasmo dellaha contagiato anche il cinema Margherita dove arrivano (e tornano) i film vincitori di questa edizione. Protagonista assoluto èche ha ottenuto i premi per il miglior film, miglior regista, miglior attrice protagonista, miglior attrice non protagonista, miglior attore non protagonista, miglior sceneggiatura originale e miglior montaggio. Il film parla di legami essenziali, di famiglie che vanno in pezzi e di rapporti madre-figlia conflittuali, di rimpianti sulle scelte di vita e di multiverso e lo fa usando un linguaggio super pop, che gioca con le citazioni cinefili e con il popolare, in un mix vorticoso di generi, proiettando lo spettatore in una vertigine visiva che lo lascerà divertito, sbalordito e un po’ commosso. Non perdetelo al cinema! Si prosegue con, statuetta per ile per il miglior trucco e acconciatura, dove la storia della deriva di Charlie viene sublimata in una promessa di redenzione e ascensione spirituale, tra richiami alla Bibbia e a Moby Dick. Il ruolo della vita di Fraser.

Arriva in sala Niente di nuovo sul fronte occidentale, miglior film internazionale, migliore scenografia, migliore colonna sonora e migliore fotografia. La brutalità e l’orrore della prima guerra mondiale vengono mostrati senza orpelli, nella crudezza delle trincee, del sangue e del fango, in un film che non cede mai alla retorica.

Non ci dimentichiamo del cinema europeo: arriva L’ultima notte di amore, di Andrea di Stefano con Pierfrancesco Favino, che sembra tracciare una nuova strada per il noir- poliziesco italiano, e La ligne- la linea invisibile, il penultimo appuntamento della rassegna Margheritaoff va in Francia, in cui la regista Ursula Meier torna a parlare di famiglie atipiche e di legami complessi. Per approfondire il tema, nella serata di martedì 21 marzo alle 21,15, saranno presenti gli ospiti Riccardo Sollini della Comunità di Capodarco e Matteo Ferroni di casa Maddalena