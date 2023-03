SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Pubblichiamo una nota del Comune.

In riferimento ai problemi riscontrati in varie zone del quartiere San Filippo Neri nella pubblica illuminazione, l’Amministrazione comunale evidenzia che i disservizi dipendono da problemi alle linee elettriche provocati o dagli scavi eseguiti da ditte incaricate dalle società gestrici dei servizi o, come nel caso di via D’Annunzio e limitrofe, dall’azione dei topi che hanno danneggiato i cavi.

CPL Concordia è al lavoro per ripristinare il servizio e interviene con rapidità laddove il danno sia di facile individuazione, altrimenti è necessario programmare l’apertura di tutti i pozzetti delle linee disattivate per trovare il punto danneggiato.

Quest’ultima operazione è stata già avviata ma è rallentata dal fatto che, in molti casi, i pozzetti si trovano sotto le auto parcheggiate per cui è necessaria l’emanazione di ordinanze che istituiscano i divieto di sosta, con tutto ciò che ne consegue in termini di tempistica.

Ad oggi, comunque, l’unica linea disattiva della zona è quella che alimenta il parcheggio di via D’Annunzio, il parco di Via D’Annunzio, via Tommaseo e via Zanella.

Ci sono per la verità anche alcuni punti luce nelle altre vie che risultano spenti e per i quali il gestore sta effettuando gli interventi di sostituzione programmata.

Per tutti gli interventi eseguiti su punti manomessi dagli scavi, è in corso la quantificazione dei danni da richiedere alle ditte che li hanno procurati.