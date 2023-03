Isc Nord, Comune al lavoro sul ripristino della palestra di via Ferri

In seguito alle segnalazioni ricevute riguardo lo stato della palestra del plesso di via Ferri, il personale del Servizio Edilizia Scolastica si è prontamente attivato disponendo le misure necessarie per garantire la ripresa delle attività nei prossimi giorni.

di Mauro Vannini