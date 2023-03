SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il 18 marzo evento formativo al “Madonna del Soccorso” sullo screening del colon-retto: dalla prevenzione al trattamento chirurgico. Segue la nota dell’Azienda:

«Crescente attenzione per la promozione della cultura della prevenzione secondaria. Il contributo dell’AST di Ascoli Piceno a convegno il 18 marzo 2023 a San Benedetto del Tronto e il 15 aprile 2023 a Ascoli Piceno.

Al fine di condividere e divulgare il programma nazionale di screening del colon retto con la rete degli attori del SSN che prendono parte al protocollo specifico, l’AST di Ascoli Piceno ha organizzato un evento formativo sullo screening del colon retto rivolto ai Medici di medicina generale dei due Distretti Sanitari. Sono previste due edizioni sabato 18 marzo 2023 dalle 8:30 alle 13:30 presso la Sala Convegni dello Stabilimento Ospedaliero Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto e sabato 15 aprile 2023 dalle 8:30 alle 13:30 presso la Casa di Cura Villa San Giuseppe di Ascoli Piceno.

Il corso permette di acquisire aggiornamenti utili sulle nuove metodologie di trattamento del carcinoma del colon retto al II e III livello, basate su un protocollo condiviso tra assistenza ospedaliera e territoriale. Dati scientifici dimostrano che la ricerca del sangue occulto nelle feci dopo i 50 anni e l’esecuzione di almeno una colonscopia tra i 55 e i 60 anni può salvare la vita individuando tumori allo stadio iniziale, quindi più facilmente

curabili e guaribili. Per i test di screening risultati positivi è previsto un approfondimento di II livello secondo le indicazioni del protocollo.

Gli eventi sono stati organizzati dalla Unità Operativa di Screening del Dipartimento di Prevenzione, di concerto con le Unità Operative ospedaliere di Gastroenterologia, Chirurgia, Patologia Clinica, Anatomia Patologica, Oncologia e i Distretti sanitari di Ascoli e San Benedetto del Tronto congiuntamente con la rete dei Medici di Medicina Generale. Il ruolo di segreteria organizzativa e provider ECM è espletato dall’U.O.C. Urp, Comunicazione e Formazione dell’AST di Ascoli Piceno. Il corso dà diritto a ricevere n°5 Crediti Formativi validi ai fini dell’Educazione Continua in Medicina».