SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si conclude la stagione teatrale “Simbiosi” al Cineteatro San Filippo Neri di San Benedetto del Tronto. In prima assoluta sabato 18 marzo 2023 va in scena “Punti Deboli”, la nuova produzione originale di Caleidoscopio APS.

Sabato 18 Marzo ore 21.15

“Punti Deboli”

di Caleidoscopio APS

regia di Michele Petrocchi

«Come Caleidoscopio APS siamo lieti di presentare al pubblico “Punti Deboli”, l’ultima nostra creazione. Siamo emozionati di tornare sulla scena e, in particolare, tornare con un tema, quello delle paure, che non viene spesso messo sotto ai riflettori. Punti Deboli sono, infatti, le nostre ansie, i nostri pensieri, le nostre fobie, ma anche le peculiarità, le storture che ci caratterizzano.

I nostri Punti Deboli ci accompagnano nella vita quotidiana, ma spesso cerchiamo di nasconderli o di sconfiggerli. Le nostre debolezze ci fanno paura, ci riempiono di dubbi e insicurezze. E se invece li guardassimo da vicino, imparando a conoscerli, ad accettarli?

Le nostre paure si fanno allora vive in scena con i loro lati positivi e negativi. Come la penna viaggia sul foglio, così questi singolari personaggi si muovono sul palco, esprimendo la loro soggettiva esistenza, in un viaggio lungo tutto lo spettacolo.

Incluso nel prezzo del biglietto, al termine dello spettacolo ci sarà il momento “C’è di più”: dialogo con il pubblico e bollicine per festeggiare la chiusura della Stagione teatrale».