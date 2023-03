SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Diffondiamo un comunicato stampa dell’associazione culturale VisionAria sul nuovo spettacolo “Ardiente Paciencia”:

«Martedì 21 marzo alle 21, l’Associazione MultiCulturale VisionAria presenta in prima nazionale il suo nuovo spettacolo “Ardiente Paciencia” – La mia vita con Pablo Neruda, che celebra insieme la Giornata Mondiale della Poesia e il 50esimo anniversario della morte del poeta cileno Premio Nobel 1971.

Lo spettacolo, ispirato alla vita e all’autobiografia della sua terza moglie, Matilde Urrutia, è un monologo drammatico con canzoni, che ripercorre la loro lunga storia d’amore iniziata nei primi anni ‘50 e interrotta solo dall’improvvisa scomparsa di Neruda, solo 12 giorni dopo il colpo di stato di Augusto Pinochet che rovesciò il governo del Presidente Salvador Allende.

Il monologo in tre tempi, scritto e diretto da Francesco Tranquilli, autore anche delle musiche di scena e delle canzoni, sarà interpretato e cantato dall’attrice Valentina Pacetti.

Tutta la travagliata vicenda dell’unica vera “musa” di Neruda – che fu definito “il più grande poeta del ‘900 in tutte le lingue” da Garcia Marquez, sarà ripercorsa in flashback da Matilde, partendo proprio dai terribili momenti in cui il Cile sprofondò da un’ora all’altra in una dittatura che sarebbe durata 17 anni. La morte di Neruda – oramai è dimostrato – non fu dovuta a cause naturali, ma a un omicidio “politico” commesso tramite un’iniezione di botulino mentre il poeta era ricoverato in clinica.

Al termine dello spettacolo, patrocinato dal Comune di S. Benedetto del Tronto, si terrà la premiazione della prima edizione del Concorso di scrittura poetica in presenza ARIA – Respirare poesia, tenutosi il 18 febbraio scorso, riservato agli studenti delle scuole superiori di secondo grado.

Il Concorso, emanazione del corso di lettura poetica tenuto da VisionAria nel dicembre 22 e gennaio 23, è stato organizzato in collaborazione con il Club per l’Unesco di San Benedetto, I Luoghi della Scrittura, Il Graffio – Cultura e Dintorni e Arsenio Edizioni».