MONTEPRANDONE – In occasione dalla Giornata Mondiale delle Foreste che ricorre il 21 marzo e dell’edizione speciale di primavera della campagna Festa dell’Albero di Legambiente, su proposta del Circolo Legambiente “Lu Cucale” di San Benedetto del Tronto, l’Amministrazione comunale ha organizzato un’iniziativa che coinvolgerà circa 60 alunni dell’Istituto Comprensivo di Monteprandone.

Alle ore 10 di lunedì 20 marzo, nel parco di via San Agnese a Centobuchi, gli operai del Comune metteranno a dimora alcune piante di Quercus Ilex.

Gli alberi sono stati donati alla cittadinanza dall’azienda Adriatica Oli nell’ambito di “Amicambiente”, un progetto di ampio respiro che coinvolge la community dei suoi clienti ristoratori in azioni di riduzione dell’impatto ambientale, promuovendo la creazione di reti tra soggetti impegnati quotidianamente per la tutela del pianeta e sostenendo finanziariamente le iniziative.

“Aderiamo all’iniziativa ‘Pianta un amico’ di Legambiente volta alla tutela dell’ambiente e alla valorizzazione del patrimonio arboreo dei nostri parchi – spiegano il sindaco Sergio Loggi e l’assessore con delega al verde pubblico Fernando Gabrielli – lo facciamo grazie all’impegno dei volontari di Legambiente e all’attenzione di privati, in questo caso della Adriatica Oli, azienda sensibile alla protezione dell’ambiente che agisce a favore della sostenibilità ambientale mettendo in atto buone pratiche come quella realizzata nel nostro Comune”.

“Con questa speciale edizione della Festa dell’Albero di primavera continuiamo a combattere gli effetti della crisi climatica grazie a nuovi alberi messi a dimora – spiega Sisto Bruni, presidente del Circolo Lu Cucale – efficaci alleati in grado di fornire preziosi servizi ecosistemici e di contribuire alla rigenerazione degli spazi urbani e il benessere di tutte le cittadine e di tutti i cittadini. L’iniziativa di piantumazione verrà inserita nel progetto europeo ‘Life Terra’ con la possibilità di geolocalizzare gli alberi messi a dimora a Centobuchi durante l’evento e inserirli nel contatore per il raggiungimento dell’obiettivo di piantare 500 mila alberi nei prossimi 5 anni in Europa”.

L’iniziativa è rivolta alle scuole, ma aperta a tutti i cittadini.