Parte oggi la “Rubrica dell’Esperto”, un percorso volto a diffondere la cultura del cambiamento nelle piccole e medie imprese del territorio; sarà guidato da Enrico Corinti di Webeing.net.

“Sono felice di inaugurare oggi questo spazio su Riviera Oggi, La rubrica dell’Esperto.

Più che come esperto, però, vorrei parlarvi come un un professionista che da oltre dieci anni opera nel settore delle strategie di marketing digitale e oggi si mette al servizio del tessuto imprenditoriale del territorio per provare a innescare un cambiamento culturale legato al concetto di innovazione.

Innovazione è un termine che racchiude tantissimi significati e per me ha di sicuro una caratteristica: è una parola dall’impatto positivo. Sì, perché l’innovazione ha come ambizione quella di migliorare la qualità della nostra vita e di creare un contesto favorevole affinché le imprese possano sviluppare il proprio business e consolidarsi in un mercato in veloce trasformazione.

Digitalizzazione, formazione, sostenibilità: le carte vincenti di una Pmi in evoluzione

Per governare il cambiamento e le sue complessità, e andare verso quella che noi in azienda chiamiamo “Direzione Orizzonte”, è necessario puntare su tre fattori:

digitalizzazione , intesa come azione di sviluppo di nuovi spazi e servizi digitali all’interno delle imprese;

, intesa come azione di sviluppo di nuovi spazi e servizi digitali all’interno delle imprese; formazione, con l’obiettivo di diffondere nelle aziende una nuova cultura aziendale votata ad un cambio di passo utile per tenere il ritmo di un mercato sempre nuovo;

con l’obiettivo di diffondere nelle aziende una nuova cultura aziendale votata ad un cambio di passo utile per tenere il ritmo di un mercato sempre nuovo; sostenibilità, la capacità dell’impresa di autosostenersi con scelte economiche virtuose e generare impatto positivo sulla società.

Una chiave di volta importante è quella data dai fattori di sostenibilità ESG (acronimo di Environmental, Social, Governance) che ogni azienda oggi è chiamata a implementare se vuole fare un percorso di crescita, sia in termini economici che reputazionali.

La Commissione Europea è intervenuta negli ultimi anni con direttive e iniziative in merito all’adozione di una strategia ESG su scala globale (prevista anche all’interno dell’Agenda 2030), che anche le singole imprese sono invitate ad applicare per garantire la propria sostenibilità e il proprio impatto positivo sulla società e sull’ambiente. Esattamente come tutte quelle aziende che ambiscono a diventare B-Corp oppure stanno portando avanti il percorso per ottenere la relativa certificazione.

È anche possibile ottenere una certificazione per stabilire il proprio rating ESG, ossia il livello di sostenibilità raggiunto. A tal proposito, esistono agenzie specializzate nella raccolta e nell’analisi di dati sugli aspetti di sostenibilità delle imprese che effettuano la valutazione e rilasciano la conseguente certificazione.

In Webeing.net sin dall’inizio abbiamo messo in pratica un approccio evoluto al lavoro, scegliendo metodologie agili che ogni giorno ci guidano in modo sostenibile verso il raggiungimento dei nostri risultati. Formiamo costantemente tutte le persone che lavorano con noi per cavalcare tutti insieme e in modo uniforme il cambiamento, attraverso programmi di employer engagement che hanno una ricaduta positiva sul nostro ecosistema lavorativo e sulla soddisfazione dei nostri clienti.

Da dove partire per cominciare ad innovare in azienda? Il consiglio di Webeing.net

L’economista austriaco Joseph Schumpeter nel 1934, in “Theory of economic development”, ha definito il concetto di innovazione come “la prima introduzione nel sistema economico e sociale di un nuovo prodotto, servizio, processo, mercato, fattore produttivo o modello organizzativo”.

Bello, sì! Ma come farlo? Il mio suggerimento è partire da un assessment completo della cultura di impresa attuale, attraverso un’analisi approfondita per individuare i punti più deboli e introdurre di conseguenza nuovi servizi, prodotti o processi volti al cambiamento in ottica di miglioramento.

L’approfondimento si incentra su:

analisi della reputazione esterna

esterna analisi della concorrenza e del mercato

e del analisi del pubblico

coinvolgimento dei dipendenti

valorizzazione dei talenti interni

interni metodologie di lavoro

Far partire una rivoluzione culturale aziendale non è semplice. Il mio consiglio è quello di progettare un percorso strategico che parta dall’interno dell’azienda e la porti verso l’esterno, dando una spinta rapida verso una nuova visione e un nuovo futuro, per pianificare nuovi risultati prima di investire grandi somme in mirabolanti strategie di marketing, magari poco concrete e poco tagliate sulla misura della propria realtà imprenditoriale.

Vi invito a seguirmi: nelle prossime settimane porterò in questo spazio metodi, tecniche e consigli che con efficacia e sostenibilità daranno a imprenditrici, imprenditori e manager la giusta spinta per far volare la propria azienda, in Direzione Orizzonte.

A tal proposito, segnalo un incontro interessante su diversi temi di cui ho accennato in questo primo appuntamento di rubrica.

Come presidente della sezione Terziario Innovativo di Confindustria Ascoli Piceno, sono felice di collaborare e partecipare all’organizzazione del convegno tematico, riservato alle aziende associate, “La cultura aziendale che fa la differenza. Come costruire un’organizzazione che guarda al futuro”, in programma il 24 marzo 2023.

Si parlerà di risorse umane, vendite, strategie di digitalizzazione, employer branding e altri temi che ruotano attorno a quello che è un vero e proprio cambiamento di mindset”.

A presto, Enrico Corinti

CEO – Webeing.net