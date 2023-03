Valdiceppo Basket – Infoservice Sambenedettese Basket 117-69

Valdiceppo Basket: Rosini 2, Anastasi 9, Speziali 22, Rimolo 7, Meschini 19, Orlandi 16, Ambrosino 20, Casuscelli 4, Berardi 6, Reimundo 10, Rath 2. All. Fioravanti

Infoservice Sambenedettese Basket: Veronesi 8, Marino 3, Di Monte, Bortnikovs 8, Mittica 23, Maiorana Liga 8, Del Zompo, Castorino, Llukacej 19. All. Roncarolo

Parziali: 27-26, 25-17, 29-17, 36-9.

Progressivi: 27-26, 52-43, 81-60, 117-69.

Usciti per 5 falli: nessuno

PERUGIA – Sconfitta per la Infoservice Sambenedettese Basket che viene battuta 117-69 da Valdiceppo Basket presso il Palazzetto dello Sport di Perugia.

Coach Roncarolo riconferma nel quintetto iniziale Llukacej, Maiorana Liga, Mittica e Veronesi, l’unico cambio rispetto alla scorsa gara è il classe 2006 Bortnikovs preferito al classe 2007 Marino.

I rossoblu partono molto bene e riescono a condurre per buona parte del primo quarto staccando i padroni di casa di 7 punti ma nel finale qualche errore in difesa e un paio di canestri mancati hanno permesso a Valdiceppo di arrivare al break in vantaggio per 27-26. Anche nel secondo quarto le squadre si equivalgono ma la formazione rivierasca paga i troppi errori sotto al ferro e non riesce a realizzare quei punti che al break avrebbero potuto fare la differenza. La formazione di coach Fioravanti conduce la gara 52-43 a fine primo tempo.

Nel terzo quarto i rossoblu provano a riaccendere le speranze per ridurre lo svantaggio ma Valdiceppo, grazie anche all’esperienza e alla qualità dei suoi giocatori, mette a segno molti tiri da due e tre punti che garantiscono un grande distacco, al break il parziale è 81-60.

Nell’ultimo quarto i giochi ormai sono fatti e c’è spazio anche per i giovani Del Zompo e Di Monte. I padroni di casa portano a casa i due punti salendo a 30 punti in classifica al quinto posto.

Prossimo appuntamento sarà domenica 19 marzo alle ore 18 presso il Palazzetto “B. Speca”, dove i rossoblu affronteranno un’altra grande squadra come Attila Junior Porto Recanati, valido per la penultima gara casalinga.