SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si riducono ancora le fila della maggioranza che ormai è apppesa ad un filo, con il passaggio del capogruppo di Rivoluzione Civica Simone de Vecchis alla Minoranza.

Ad annunciarlo è lo stesso De Vecchis su Facebook.

Molto probabilmente, le motivazioni sono dovute ai malumori legati all’abbattimento della Curva Sud dell’ex Ballarin, reso ufficiale dalla consegna tramite Pec del Progetto preliminare di Guido Canali, ma aspettiamo di sentire dalla voce del Consigliere, che già aveva abbozzato sul mancato controllo pubblico di Picenambiente, quali sono le ragioni di questa sua decisione.

Per quanto riguarda Il Fronte Ballarin, l’altro De Vecchis, Giorgio, nella mattinata si è recato in comune per visionare i contratti con Canali, che in un primo momento non sono stati mostrati perchè rinnovati proprio questa mattina, con la Firma di Canali alle ore 9,50 e quella del Dirigente Area “Gestione del territorio” Giorgio Giantomassi qualche minuto dopo le 10,00.

Per quanto riguarda gli equilibri in Consiglio Comunale, la magguioranza èsarebbe composta da:

Il Sindaco Antonio Spazzafumo Il Presidente del Consiglio Comunale Eldo Fanini Domenico Novelli Elena Punti Fabrizio Capriotti Gino Micozzi Stefano Gaetani Sabrina Merli Barbara de Ascaniis Giselda Mancaniello

dal Gruppo misto l’appoggio esterno di Umberto Pasquali e Martina De Renzis porterebbe a 12 il numero dei Consiglieri di Maggioranza.

Cosa farà l’altra componente di Rivoluzione Civica Silvia Laghi? Seguirà il suo capogruppo o rimarrà in Maggioranza?

Dall’altro lato Abbiamo l’opposizione, che si arricchisce di nuovi elementi: