SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Biblioteca Comunale “Giuseppe Lesca” prosegue la sua attività anche al di fuori della sua sede principale: nella mattinata di oggi, mercoledì 15 marzo, sono state presentate le prossime iniziative dedicate al mondo della lettura. Si tratta di “BiblioTè, storie-ricordi-aromi”, serie di incontri pomeridiani con autori ed esperti che avrà inizio venerdì 17 marzo, e “La Biblioteca di Quartiere”, che prenderà il via sabato 18 marzo.

Gli eventi sono stati introdotti dall’Assessore alla Cultura Lina Lazzari: «Presentiamo i progetti della Biblioteca: la crescita di un territorio passa anche attraverso le offerte culturali fornite, e soprattutto pensiamo che la cultura possa e debba essere un valore aggiunto di consapevolezza del territorio stesso. La cultura non necessariamente dev’essere un prodotto confezionato da offrire. È un momento di condivisione con il territorio. Pensiamo e crediamo si debba creare una specie di osmosi, di collaborazione, perché credo sia tutto il territorio a dover crescere e promuovere cultura. La biblioteca è uscita, e continua ad uscire, da queste sale che contengono libri e si propone alla popolazione tutta perché abbiamo pensato di creare le biblioteche di quartiere, in modo particolare nel quartiere Agraria e nel quartiere Ponterotto. Bisognava partire da qualche parte, per sfruttare gli spazi che abbiamo a disposizione. È un servizio che dedichiamo soprattutto alle famiglie».

Si partirà come detto sabato 18 marzo presso il Centro Ludico Polivalente 0-100 di Via Gronchi, sito nel Quartiere Agraria, che sarà aperto anche il 25 marzo, il 22 e il 29 aprile e il 29 e 27 maggio. Quattro appuntamenti a Ponterotto, presso il Centro Ludico Polivalente 0-100 di Via Colle Ameno, il 1 e il 15 aprile e il 6 e 13 maggio.

«L’altra proposta che facciamo credo sia molto carina e coinvolgente» – spiega ancora l’assessore Lazzari – «Si tratta dei tè letterari: un venerdì ci si incontra qui in biblioteca, ovviamente alle 17, per prendere tè e pasticcini e conversare con lettori ed autori a proposito di temi vari e accattivanti. Sono molto orgogliosa dei servizi che la biblioteca offre».

La rassegna di incontri inizierà il 17 marzo con il dottor Marco De Angelis, per poi proseguire il 24 marzo con il collezionista Bruno Formichetti, il 31 marzo con lo scrittore Alcide Pierantozzi, il 14 aprile con l’archeologo Fabrizio Pesando, il 21 aprile con la guida turistica Valentina Carradori, il 28 aprile con Claudio Concas, il 5 maggio con la scrittrice Tiziana Topa, il 12 maggio con Pier Luigi Mandolini, il 19 e 26 maggio con Giuseppe Merlini e il 9 giugno ancora con Alcide Pierantozzi.

Conclude la presentazione la Direttrice della Biblioteca “Lesca”, la dott.ssa Roberta Spinelli: «Da qualche parte bisognava iniziare. Questo progetto fa parte di un Sistema Bibliotecario Urbano, per ragionare in termini di rete. Si parte dall’apertura dei Centri Ludici Polivalenti, poi potremo mettere una Biblioteca nel Centro Giovani e poi eventualmente aprire al pubblico le biblioteche delle scuole. Senza dimenticare che la Biblioteca sarà in grado di spostarsi sul territorio, con l'”apetta” che ha già riscosso successo».