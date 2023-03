CAMPLI – Nel pomeriggio di ieri, martedì 14 marzo, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Teramo è intervenuta in via Del Parco Archeologico, sulla strada provinciale che collega Campovalano a Campli, a seguito di un incidente stradale. Nell’incidente sono rimasti coinvolti un camion Iveco 330 con a bordo il solo autista e una Fiat Panda con alla guida una ragazza 32enne e un passeggero di 46 anni. In corrispondenza di un incrocio l’auto, che percorreva la strada provinciale in direzione Campovalano, si è scontrata con il camion diretto a Campli. A causa del violento impatto il passeggero della Panda è rimasto incastrato nell’auto e si reso necessario utilizzare le cesoie e il divaricatore idraulici per liberarlo. Il personale sanitario ha provveduto a soccorrere i due infortunati che sono stati trasportati presso l’ospedale Mazzini di Teramo con due ambulanze del 118 e della Croce Bianca di Teramo. I Vigili del Fuoco hanno collaborato con il personale sanitario e provveduto a mettere in sicurezza i mezzi incidentati. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Campli per effettuare i rilievi dell’incidente e regolare il traffico che è rimasto bloccato per tutta la durata delle operazioni di soccorso.