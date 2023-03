SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Giovane denunciato per possesso di sostanza stupefacente dagli agenti del Commissariato di Polizia Stradale di San Benedetto: nascondeva un panetto di sostanza nel vano sottosella del ciclomotore. Segue la nota:

«Il 13 marzo u.s., personale delle Volanti del Commissariato di PS di San Benedetto del Tronto, nell’ambito dell’attività di controllo del territorio, procedeva all’identificazione di alcuni giovani che si intrattenevano vicino alcuni mezzi in sosta nei pressi di Via Mazzocchi. Nel verificare la regolarità dei documenti necessari alla circolazione dei ciclomotori nella disponibilità dei giovani si notava che nel sottosella di uno di questi vi era un panetto di cellophane. Dopo aver chiesto delucidazioni all’utilizzatore del ciclomotore circa la provenienza del panetto quest’ultimo veniva analizzato accertando che conteneva 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo Cannabis. Il proprietario del mezzo veniva quindi deferito all’ A.G. in stato di libertà per il possesso dello stupefacente di cui sopra».